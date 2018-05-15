Galatasaray'ın kasası doldu taştı! Müthiş gelir

Galatasaray'ın; Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının oynandığı Aslantepe'deki GS Store, 2 milyon TL ciro yaptı. Bu sezon 300 bin forma satan Galatasaray, toplam satışını 60 milyon TL'den 120 milyon TL'ye taşıdı. Yönetim, Göztepe maçı sonrası için 50 bin yeni forma siparişi verdi.

Türk Telekom Stadı'nda son 4 maçını 48 bin ortalamaya oynayan Galatasaray sahadan üçer puanla ayrılırken, saha dışında da para bastı.

Yeni Malatyaspor maçının oynandığı gün Aslantepe içindeki GS Store mağazası 2 milyon TL'lik ciro yaptı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, 2017-18 sezonuna ait formaları tamamen tüketti. Geçen sezondan elde kalan formalar stoklardan çıkartıldı ve 10 günlüğüne tekrar satışa sunuldu. Galatasaray yönetimi, Nike'a 50 bin adet yeni sezon parçalı formanın siparişini verdi.

KOMBİNE-BİLET GELİRİ 100 MİLYON TL

Bu sezon 300 bin adet forma satan sarıkırmızılı takımın şampiyonluğa koştuğu süreçte GS Store satışları ikiye katlandı. Mağazalara giren taraftar sayısında yüzde 56, stok satışlarında yüzde 74 artış söz konusu... Toplam satışlarda 60 milyondan 120 milyon TL seviyesine gelindi. Geçen sezon 70 milyon TL'yi geçmeyen gişe geliri ise bu sezon 100 milyon TL seviyesine geldi.