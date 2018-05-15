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Türkiye'de evlenme yaşı yükseliyor

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Türkiye'de evlenme yaşı yükseliyor
Türkiye'de ortalama evlilik yaşı 2013-2017 döneminde erkeklerde 0,4, kadınlarda 0,5 yaş yükseldi - 2013 yılında erkeklerde 27,3, kadınlarda 24,1 olan ortalama evlilik yaşı, geçen yıl erkeklerde 27,7'ye, kadınlarda ise 24,6'ya çıktı.
Türkiye'de evlenme yaşı yükseliyor Türkiye'de evlenme yaşı yükseliyor Türkiye'de evlenme yaşı yükseliyor

 

Türkiye'de ortalama evlilik yaşı 2013 ile 2017 yılları arasındaki 5 yıllık dönemde erkeklerde 0,4, kadınlarda 0,5 yaş artış gösterdi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de ilk evlilik için seçilen ortalama yaş son 5 yılda arttı.

Türkiye genelinde 2013 yılında erkeklerde 27,3, kadınlarda 24,1 olan ortalama ilk evlilik yaşı, geçen yıl erkeklerde 27,7'ye, kadınlarda 24,6'ya çıktı. Buna göre, Türkiye'de son 5 yılda ortalama evlilik yaşı erkeklerde 0,4, kadınlarda 0,5 yaş yükseldi.

İstanbul'da ortalama evlilik yaşı 2013 yılında erkeklerde 28,2, kadınlarda 25,3 iken geçen yıl erkeklerde 28,6, kadınlarda ise 25,9 olarak belirlendi.

Geçen yıl ilk evlenme yaşının en yüksek olduğu il, erkeklerde 30,6, kadınlarda 28,2 ile Tunceli olarak gerçekleşti. İlk evlenme yaşının en düşük olduğu il ise erkeklerde 25,8 ile Niğde ve Şanlıurfa, kadınlarda 21,6 ile Ağrı oldu.

Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan illerini kapsayan Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi, 23 yaş ile kadınlarda ilk evlenme yaşının en düşük gerçekleştiği bölge olurken, Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak, Siirt illerinden oluşan Güneydoğu Anadolu Bölgesi ise 26,5 ile erkeklerde ilk evlenme yaşının en düşük olduğu bölge olarak dikkati çekti.

Boşanmalar 30-39 yaşında artıyor

Öte yandan, geçen yıl Türkiye'de boşanmalar daha çok 30-39 yaşta gerçekleşti. Boşanmalar kadınlarda en çok 30-34, erkeklerde 35-39 yaş grubunda görüldü. Boşanmaların yüzde 38,7'si evliliğin ilk 5 yılında, yüzde 20,7'si ise 6-10. yılında gerçekleşti. Buna göre, geçen yıl boşanan 128 bin 411 çiftin 4 bin 74'ü bir yıldan az sürede yollarını ayırırken, 45 bin 647'si 1-5 yıl, 26 bin 599'u 6-10 yıl, 18 bin 485'i 11-15 yıl, 14 bin 229'u 16-20 yıl, 9 bin 131'i 21-25 yılda boşandı. 139 boşanmada evlilik süresi bilinmezken, evliliğinin 26'ncı yılından sonra boşanan çift sayısı da 10 bin 107'yi buldu. 2013 yılında ise boşanmaların en çok 30-34 yaş aralığında olduğu belirlenmişti.

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