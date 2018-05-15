15 Mayıs 2018 Salı1 Ramazan 1439
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Aynı kıza aşık olan Suriyeli gençlerin feci sonu

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Konya'da mezarlık içinde öldürülen Suriyeli’nin katili de bir Suriyeli çıktı. Aynı kıza aşık olan Suriyeli gençler mezarlıkta aralarındaki husumeti ortadan kaldırmak için buluşmuşlar ardından kavga çıkmış.
Aynı kıza aşık olan Suriyeli gençlerin feci sonu
Aynı kıza aşık olan Suriyeli gençlerin feci sonu Aynı kıza aşık olan Suriyeli gençlerin feci sonu Aynı kıza aşık olan Suriyeli gençlerin feci sonu

Konya'da mezarlık içinde Suriye uyruklu kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili iki şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Polis, merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi'ndeki Üçler Mezarlığı'nda 13 Mayıs'ta çıkan kavgada Suriye uyruklu İbrahim El Hatib'in (19) bıçakla öldürülmesi olayına karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Mezarlık içindeki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından olaya karıştıkları tespit edilen Suriye uyruklu Malik El H. (18) ve Mustafa El Y'yi (20) ikametlerinde gözaltına aldı.

Suçunu itiraf eden Malik El H, ifadesinde, İbrahim El Hatib ile kendisinin B.Z. adlı Suriye uyruklu kıza aşık olduklarını, bu nedenle aralarında başlayan husumeti ortadan kaldırmak için Üçler Mezarlığı'nda buluştuklarını söyledi. Malik El H, burada çıkan kavgada kendisine saldıran Mustafa El Y'yi karnından, onun arkadaşı İbrahim El Hatib'i de kalbinden bıçakladığını anlattı.

Polis, öldürülen İbrahim El Hatib'in, kavga sırasında şüpheli Malik El H'nin fotoğrafını cep telefonu ile çekerek kız arkadaşı B.Z'ye gönderdiğini tespit etti.

Şüpheliler, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan olay anları, mezarlıkta bulunan güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kameralara yansıyan görüntülerde, İbrahim El Hatip'in mezarlık içerisinde bıçakla yaralandıktan sonra yere düşmesi, Hatib'i görenlerin yardım etmeye çalışması ve ambulansla hastaneye kaldırılması yer alıyor.

AA

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