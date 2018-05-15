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Türkiye'nin hamlesi sonrası ABD'den ilk açıklama!

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Türkiye'nin hamlesi sonrası ABD'den ilk açıklama!
Türkiye'nin ABD’nin kararına tepki olarak Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ı istişareler için Türkiye’ye geri çağırmasıyla ilgili olarak ilk yorum Pentagon'dan geldi.
Türkiye'nin hamlesi sonrası ABD'den ilk açıklama! Türkiye'nin hamlesi sonrası ABD'den ilk açıklama! Türkiye'nin hamlesi sonrası ABD'den ilk açıklama!

Trump yönetiminin İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşımasıyla birlikte, Ankara-Washington arasındaki krizlere bir yenisi daha eklenmiş oldu. ABD’nin kararına tepki olarak Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç istişareler için Türkiye’ye geri çağrıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun önümüzdeki günlerde gerçekleştirmesi planlanan Washington ziyaretinin akıbeti de belirsiz. Çavuşoğlu, ziyaret için ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’dan tarih bekliyordu.

İLK YORUM PENTAGON’DAN

Hürriyet'in haberine göre; ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un Sözcüsü Eric Pahon, Türkiye’nin büyükelçisini çağırma kararının Washington ile Ankara arasındaki işbirliğini etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin soru karşısında, “Yakın NATO müttefikimiz Türkiye ile çeşitli ortak güvenlik kaygılarımız konusunda birlikte çalışmaya devam ediyoruz. DEAŞ’ı yenmeye dönük operasyonlarda vazgeçilmez bir ortak olmayı sürdürüyorlar” dedi.

BEKİR BOZDAĞ AÇIKLAMIŞTI

Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Washington ve Tel Aviv Büyükelçilerinin Türkiye'ye çağrıldığını ve 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini söylemişti.

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