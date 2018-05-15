İsrail gazetesi bile dayanamadı: Katliamı durdurun

İsrail’in saygın gazetelerinden Haaretz’in bugün ‘Katliamı durdurun!’ başlığıyla yayımladığı başyazıda, Tel Aviv yönetimi ve İsrail ordu birlikleri sert sözlerle eleştirildi.

Dün Gazze’de onlarca kişinin eylem yaparken öldürüldüğünü anımsatan gazete, İsrail’in sınırlarını korumaya hakkı olduğunu, ancak bunun dünkü katliamı meşru kılamayacağını vurguladı.

FİLİSTİNLİLER HİÇ SALDIRMADI

Haaretz, İsrail’in başta Gazzeliler olmak üzere Filistinlilere kötü davrandığını belirtti. İsrail güçlerinin 30 Mart’tan bu yana süren barışçıl gösterilerde düne kadar onlarca kişiyi öldürdüğünün altı çizilerek, protestocuların gördükleri şiddete rağmen füze atmadığı hatırlatıldı.

SİLAHSIZ GÖSTERİCİLERİ ÖLDÜRDÜLER

İsrail tarafından kimsenin ölmemesine rağmen, güvenlik güçlerinin gerçek mermiyle silahsız göstericileri öldürdüğü ifade edildi.

"KURŞUNLARIN ÖNÜNE ATLAMAKTAN ÇEKİNMEZLER"

Gazze’de kötü koşullarda yaşamaya mahkûm edilen Filistinlilerin "kaybedecek hiçbir şeyi olmadığı" ve bu kadar ezilen bir halkın kendisini kurşunların önüne atmaktan çekinmeyeceği belirtildi.

Gazze’deki durumdan bölgeye abluka uygulayan İsrail’in de sorumlu olduğunu vurgulayan Haaretz, şu ifadeleri kullandı: "Sınırın iki tarafındaki insanlar da aynı yaşta. Bir tarafta çoğu zaman hayatları tehdit altında olmayan, yaralanmayan, vatandaşlığın keyfini özgürce süren, geleceği açık gözüken silahlı İsrail askerleri; diğer tarafta da çoğu silahsız, korumasız, işsiz ve kuşatma sürdükçe umutsuz genç Gazzeliler. Çoğu, gösterilere çaresizliğin haykırmak için katılıyor. Çözüm Başbakanlıktan geçiyor. Başbakanlık, Hamas’ın İsrail’le ateşkes yapma konusunda hazır olup olmadığını ciddi bir şekilde araştırmalı. Ablukanın ciddi bir şekilde azalması için atılacak adımları duyurmalı ve ağır yaralananların İsrail’de tedavi görmesine izin vermeli."