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Bursaspor'a 'Timsah Arena' müjdesi!

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Bursaspor'a 'Timsah Arena' müjdesi!
Bursaspor'a aylık 60 bin lira bedelle 10 yıllığına kiralanan Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devrediliyor.
Bursaspor'a 'Timsah Arena' müjdesi! Bursaspor'a 'Timsah Arena' müjdesi! Bursaspor'a 'Timsah Arena' müjdesi!


Mevcut sistemde Bursaspor Kulübü'nün her ay 10-12 milyon TL para ödemek zorunda kaldığını belirten Bursa Valisi İzzettin Küçük, stadyumun bakanlığa devri için yazışmaların yapıldığını, tamamlandığında bakanlığın diğer takımlarda olduğu gibi kullanım hakkını Bursaspor'a vereceğini söyledi. 

Bu sezon mali krizlerden kurtulamayan Bursaspor'a müjde Bursa Valisi İzzettin Küçük'ten geldi. Bursa Gazeteciler Cemiyeti'nin (BGC) yeni yönetimine iadeyi ziyarette bulunan Vali Küçük gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Bursaspor'un içerisinde bulunduğu mevcut mali krizin en büyük sebeplerinden biride halen kullanım hakkı karmaşasının devam ettiği Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu olduğunun hatırlatılması üzerine konuşan Vali Küçük, Stadyumun Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredildiğini söyledi. 

Küçük, "Yazışmalar başladı. Kesinleşecek ve Bursaspor'a verecekler stadı. Çünkü bu sistemde takım senede 10 -12 milyon TL para vermek zorunda kalıyor. Gençlik Spor Bakanlığı'na devrediyoruz. Diğer takımlarda olduğu gibi kullanım hakkını Bursaspor'a verilecek" dedi. 

Stadyum etrafındaki güvenlik demirleri ile ilgili de konuşan Vali Küçük, "Bu sene bu şekilde devam edeceğiz. Önümüzdeki sezonda buralar para kazanacak hale gelecek. Demirler kalkacak, sınırları daraltacağız. Onda bir sorun yok. Pek çok kulübün yaşadığı bir mali kriz var. Mevcut sistemde, istediği için değil belediyenin alması gereken mecbur paralar var. Belediye bu paraları almak zorunda. Kamuyu zarara uğratmamak için bu paraları alıyor. Almazsa belediye başkanı mahkemelik oluyor, Neden almıyorsun? diye. Onun için bu sistemde takım zararlı çıkıyor. Devir işlemlerinin ardından kullanım hakkı Bursaspor'a verilecek, takım büyük bir yükten de kurtulmuş olacak" diye konuştu. 
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 45 bin kişilik stadın gelirleri 2015 yılında yapılan sözleşme ile 10 yıl boyunca, aylık 60 bin lira bedelle Bursaspor’a devredilmişti. Sözleşmeye Bursaspor eski Başkanı Recep Bölükbaşı ile imza atan dönemin belediye başkanı Recep Altepe, "Bursaspor için en uygun kira bedelini belirledik. Kiralama, Bursaspor'a aylık 60 bin TL bedelle 10 yıl boyunca yapıldı. Tüm işletmeleri ticarethaneleriyle birlikte kulübe devretmiş bulunuyoruz" demişti. 
 

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