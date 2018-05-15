İç transferde kalecisi Beto ile 2 yıllık sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, dış transferde de gaza bastı. Daha önce Aytemiz Alanyaspor'un Senegalli sağ beki Lamine Gassama ile söz kesen Göztepe'nin, küme düşen Osmanlıspor'un kanat oyuncusu Umar Aminu'yu da kadrosuna dahil etmek için herekete geçtiği öğrenildi. Gelecek sezon 1'inci Lig'de yer alacak Osmanlıspor'la sözleşmesi ay sonunda bitecek Nijeryalı oyuncu ile temasa geçen kurmayların önemli mesafe kat ettiği ifade edildi.
Türkiye'deki kariyerine ilk olarak 2013-14'te Samsunspor'da başlayan 23 yaşındaki futbolcu, 2015-16 sezonunda Osmanlıspor'a transfer oldu. Başkent ekibinde istikrarlı bir görüntü ortaya koyan Aminu, 84 Süper Lig, 8 Türkiye Kupası ve 10 UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında boy gösterdi. Samsunspor ve Osmanlıspor'da toplam 35 gol atan Nijeryalı, ülkesinin milli takımında da forma giyiyor. Başkan Mehmet Sepil, Galatasaray müsabakası sonrası sözleşmeleri bitecek Teknik Direktör Tamer Tuna başta olmak üzere futbolculardan Demba Ba, Leo Schweclen, Kosanovic, kaleci Günay, kaptan Selçuk ve Tanju ile masaya oturacak.
15 Mayıs 2018 Salı1 Ramazan 1439
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Göztepe'den Aminu harekatı
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