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Katiller Leyla bebeği de öldürdü...

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Gazze Şeridi'ndeki İsrail katliamında hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ölenler arasında 8 aylık Leyla isimli bebeğin de bulunduğu ifade edildi.
Katiller Leyla bebeği de öldürdü...
Katiller Leyla bebeği de öldürdü... Katiller Leyla bebeği de öldürdü... Katiller Leyla bebeği de öldürdü...

Pazartesi günü İsrail askerinin açtığı ateşte Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a çıkarken, 2 bin 770'in üzerinde yaralı olduğu bildirildi.

Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada her iki kişiden birinin kurşunla yaralandığı belirtildi.

Bakanlık tarafından Salı günü yapılan açıklamada, olaylar sırasında hayatını kaybedenler arasında sekiz aylık Leyla bebeğin de olduğu belirtildi.

Leyla bebeğin, Filistinliler ile İsrail askerleri arasındaki arbede sırasında sıkılan göz yaşartıcı gazı soluduğu ve hayatını kaybettiği bilgisi verildi. Leyla el Handur isimli bebeğin annesinin ölen bebeğine büyük bir üzüntü içinde sarıldığı ve ağıt yaktığı görüntüler uluslararası basın tarafından servis edildi.

ABD SORUŞTURULMASINI ENGELLEDİ

Büyükelçiliğin açılmasıyla Ortadoğu'nun kalbine ateş bırakan ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bağımsız soruşturma önerisini bloke etti. Pazartesi günü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a çıkarken, 2 bin 770'in üzerinde yaralı olduğu bildirildi.

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