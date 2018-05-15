CHP Grup Toplantısı'nda Filistinliler için saygı duruşu

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Toplantısı'nda görmeye alışık olunmayan görüntüler vardı. CHP lideri Filistinliler için saygı duruşunda bulundu, partililer Filistin bayrağı salladı.

CHP'nin grup toplantısı İsrail askerlerinin saldırısıyla hayatını kaybeden Filistinliler için 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı. Parti salonunda Filistin bayrakları sallandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında, yaptığı konuşmadan satır başları şöyle:

"FİLİSTİN HALKINA YAPILAN KATLİAMDIR"

"Filistin halkına yapılan katliamdır, zulümdür. Açıkça kınıyoruz. Bekliyouz ki bütün dünya ayağa kalksın. ABD'de sorunlarını çözemeyen bir başkan, bu kararı aldı. Tel Aviv'den Kudüs'e ABD'nin büyükelçiliği taşındı. Gönül isterdi ki, Trump bu yetkiyi kullanmasın. Ortadoğu'nun kan gölü olmasına teşvik ediyorsunuz.

"PİMİ ÇEKİLEN BOMBAYI KUDÜS'ÜN ORTASINA YERLEŞTİRDİLER"

Pimi çekilen bombayı Kudüs'ün ortasına yerleştirdiler. Tarihe kanlı Pazartesi olarak geçecektir. Hiçbir Ortadoğulu Kanlı Pazartesi'yi unutmamalıdır. Siz gelişmiş silahlarla, insanları tarıyorsunuz, bu mudur ahlak?

"ORTADOĞU'DA BARIŞ SİLAHLA OLMAZ"

Trump, kendi ülkesinde bilim adamlarına sorsun, nasıl oluyor da Ortadoğu kan gölüne dönüşüyor? Ortadoğu'daki barış silahla olmaz. BM kararlarını tanımıyorum diyorsun, ben istediğimi yaparım diyorsun. İstediğini yaparsan tarihine Kanlı Pazartesi'yi geçirirsin. İnsanlık tarih boyunca seni lanetler.

"TARİH UNUTMAYACAKTIR"

Yazık günah değil mi o insanlara? 70 yıldır mücadele ediyorlar. Bir insanın vatanı için mücadele etmesi kadar doğal ne olabilir? İnsan kendi toprağında mülteci olabilir mi? Ötekileştirilen, ikinci sınıf vatandaş olabilir mi? Kudüsü savunmak isteyen insanlara kurşun yağdıranları tarih unutmayacaktır.

"BUNDAN BÖYLE KİMSE DEMOKRASİ DERSİ VERMESİN"

O çocukların tankları, topları, tüfekleri yok. Sadece slogan atıyor, yürüyüş yapıyorlar. Buna bile tahammülleri yok. Bundan böyle kimse demokrasi dersi vermesin. Onlara bundan sonra sürekli Kanlı Pazartesi'yi hatırlatacağız.

ABD yönetiminin Ortadoğu'ya barış getirme şansı yoktur. Kanı ve gözyaşını, ölümleri getirir artık.

"3 GÜNLÜK YAS DOĞRUDUR"

3 günlük yas ilan edildi, doğrudur. Türkiye'nin yas tutması kadar doğru bir şey yoktur. Her Filistinli kendi toprağı için mücadele ediyor, her Türk vatandaşı da Filistinli kardeşinin yanında olacaktır.

Ortadoğu'daki yaşananlardan sonra Dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcımı 2 kere Filistin'e gönderdim. Yanlarında olduk, olmaya devam edeceğiz.

"ARAP DÜNYASI FİLİSTİN'E SAHİP ÇIKAMIYOR"

Dünya ayağa kalksın isteriz. Ama kısık sesli protesto yapılıyor. Birbirini gırtlaklayan, egemen güçlerin esiri olan Arap dünyası, Filistin'e sahip çıkamıyor. Biz sahip çıkarken, onlar sahip çıkamıyor. Kısık sesli protesto bizim kabul edeceğimiz bir şey değildir. Egemen güçlerin esiri olan iktidarlardan kimseye hayır gelmez."