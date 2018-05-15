15 Mayıs 2018 Salı1 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:53Güneş 05:40Öğle 13:06İkindi 17:01Akşam 20:21Yatsı 22:00
    • 27°C Adana
    • 27°C Adıyaman
    • 23°C Afyon
    • 15°C Ağrı
    • 27°C Amasya
    • 25°C Ankara
    • 27°C Antalya
    • 20°C Artvin
    • 32°C Aydın
    • 30°C Balıkesir
  • BIST: 101.584 -1.73
  • Altın: 185,403 0.55
  • Dolar: 4,4565 2.64
  • Euro: 5,2721 1.42

CHP Grup Toplantısı'nda Filistinliler için saygı duruşu

»
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Toplantısı'nda görmeye alışık olunmayan görüntüler vardı. CHP lideri Filistinliler için saygı duruşunda bulundu, partililer Filistin bayrağı salladı.
CHP Grup Toplantısı'nda Filistinliler için saygı duruşu
CHP Grup Toplantısı'nda Filistinliler için saygı duruşu CHP Grup Toplantısı'nda Filistinliler için saygı duruşu CHP Grup Toplantısı'nda Filistinliler için saygı duruşu

CHP'nin grup toplantısı İsrail askerlerinin saldırısıyla hayatını kaybeden Filistinliler için 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı. Parti salonunda Filistin bayrakları sallandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında, yaptığı konuşmadan satır başları şöyle:

"FİLİSTİN HALKINA YAPILAN KATLİAMDIR"

"Filistin halkına yapılan katliamdır, zulümdür. Açıkça kınıyoruz. Bekliyouz ki bütün dünya ayağa kalksın. ABD'de sorunlarını çözemeyen bir başkan, bu kararı aldı. Tel Aviv'den Kudüs'e ABD'nin büyükelçiliği taşındı. Gönül isterdi ki, Trump bu yetkiyi kullanmasın. Ortadoğu'nun kan gölü olmasına teşvik ediyorsunuz.

"PİMİ ÇEKİLEN BOMBAYI KUDÜS'ÜN ORTASINA YERLEŞTİRDİLER"

Pimi çekilen bombayı Kudüs'ün ortasına yerleştirdiler. Tarihe kanlı Pazartesi olarak geçecektir. Hiçbir Ortadoğulu Kanlı Pazartesi'yi unutmamalıdır. Siz gelişmiş silahlarla, insanları tarıyorsunuz, bu mudur ahlak?

"ORTADOĞU'DA BARIŞ SİLAHLA OLMAZ"

Trump, kendi ülkesinde bilim adamlarına sorsun, nasıl oluyor da Ortadoğu kan gölüne dönüşüyor? Ortadoğu'daki barış silahla olmaz. BM kararlarını tanımıyorum diyorsun, ben istediğimi yaparım diyorsun. İstediğini yaparsan tarihine Kanlı Pazartesi'yi geçirirsin. İnsanlık tarih boyunca seni lanetler.

"TARİH UNUTMAYACAKTIR"

Yazık günah değil mi o insanlara? 70 yıldır mücadele ediyorlar. Bir insanın vatanı için mücadele etmesi kadar doğal ne olabilir? İnsan kendi toprağında mülteci olabilir mi? Ötekileştirilen, ikinci sınıf vatandaş olabilir mi? Kudüsü savunmak isteyen insanlara kurşun yağdıranları tarih unutmayacaktır.

"BUNDAN BÖYLE KİMSE DEMOKRASİ DERSİ VERMESİN"

O çocukların tankları, topları, tüfekleri yok. Sadece slogan atıyor, yürüyüş yapıyorlar. Buna bile tahammülleri yok. Bundan böyle kimse demokrasi dersi vermesin. Onlara bundan sonra sürekli Kanlı Pazartesi'yi hatırlatacağız.

ABD yönetiminin Ortadoğu'ya barış getirme şansı yoktur. Kanı ve gözyaşını, ölümleri getirir artık.

"3 GÜNLÜK YAS DOĞRUDUR"

3 günlük yas ilan edildi, doğrudur. Türkiye'nin yas tutması kadar doğru bir şey yoktur. Her Filistinli kendi toprağı için mücadele ediyor, her Türk vatandaşı da Filistinli kardeşinin yanında olacaktır.

Ortadoğu'daki yaşananlardan sonra Dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcımı 2 kere Filistin'e gönderdim. Yanlarında olduk, olmaya devam edeceğiz.

"ARAP DÜNYASI FİLİSTİN'E SAHİP ÇIKAMIYOR"

Dünya ayağa kalksın isteriz. Ama kısık sesli protesto yapılıyor. Birbirini gırtlaklayan, egemen güçlerin esiri olan Arap dünyası, Filistin'e sahip çıkamıyor. Biz sahip çıkarken, onlar sahip çıkamıyor. Kısık sesli protesto bizim kabul edeceğimiz bir şey değildir. Egemen güçlerin esiri olan iktidarlardan kimseye hayır gelmez."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
CHP Grup Toplantısı'nda Filistinliler için saygı duruşuCHP Grup Toplantısı'nda Filistinliler için saygı duruşuCumhuriyet Halk Partisi Grup Toplantısı'nda görmeye alışık olunmayan görüntüler vardı. CHP lideri Filistinliler için saygı duruşunda bulundu, partililer Filistin bayrağı salladı.
İşte FETÖ elebaşı Gülen için Bursa'da yapılan villa!İşte FETÖ elebaşı Gülen için Bursa'da yapılan villa!FETÖ/PDY ile ilgili açılan davada tutuksuz yargılanan iş adamı S.Ş'ye ait otomotiv firmasının üzerine kayıtlı lüks malikanenin örgütün üst düzey toplantıları için kullanıldığı bilgisine yer verildi.
TFF'den Alman Federasyonuna sert cevap!TFF'den Alman Federasyonuna sert cevap!Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Alman Futbol Federasyonu Başkanı'nın yaptığı açıklamalara cevap verdi.
Görüşmeden ilk görüntü geldiGörüşmeden ilk görüntü geldiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Kraliçesi II: Elizabeth ile görüşmesinin ardından Buckhingam Sarayı’ndan ayrıldı.
Yargıtay'dan FETÖ davaları için emsal karar!Yargıtay'dan FETÖ davaları için emsal karar!Yargıtay, örgütsel faaliyetlerini, darbe girişimi sonrasında da devam ettiren ve yakalanana kadar sürdüren sanığın "FETÖ/PDY'nin terör örgütü olduğunu bilmediğine" ilişkin savunmasına itibar edilmemesi gerektiğine hükmetti.
Türkiye ve İngiltere Ortadoğu için harekete geçti!Türkiye ve İngiltere Ortadoğu için harekete geçti!Arap basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Theresa May'ın katliam sonrası ortak eylem planı açıklayacağını yazdı.
  • İki aile arasında çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var15 Mayıs 2018 Salı 14:33
  • Kağıthane'de korkunç kaza!15 Mayıs 2018 Salı 14:29
  • Şehitler Köprüsü davasında 138 sanığa müebbet15 Mayıs 2018 Salı 13:50
  • Ahmet Hakan'dan Akşener ve İnce'ye çağrı! Bu adama haddini bildirin15 Mayıs 2018 Salı 13:20
  • Ankara Büyükelçisi’nden katliam için alçak sözler15 Mayıs 2018 Salı 13:18
  • Suçlarını duyan şoke olmuştu... Karar verildi15 Mayıs 2018 Salı 13:00
  • Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yağmur geliyor15 Mayıs 2018 Salı 12:40
  • 6 farklı yakıtla çalışan turbojet motor yaptı15 Mayıs 2018 Salı 12:27
  • Türkiye'den peş peşe Kudüs hamleleri...15 Mayıs 2018 Salı 12:26
  • Aynı kıza aşık olan Suriyeli gençlerin feci sonu15 Mayıs 2018 Salı 12:16
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri