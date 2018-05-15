Çeşitli üst düzey görüşmeler için gittiği Birleşik Krallık’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan, basına kapalı olarak gerçekleşen Kraliçe Elizabeth II ile görüşmesinin ardından saraydan ayrıldı. Erdoğan, günün ilerleyen saatlerinde Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ile de bir araya gelecek.
15 Mayıs 2018 Salı1 Ramazan 1439
- Amerikan basını Ivanka'ya patladı!Erdoğan'a çok çirkin sözler!TFF'den Alman Federasyonuna sert cevap!Görüşmeden ilk görüntü geldiYargıtay'dan FETÖ davaları için emsal karar!Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: Bizi dinleyenleri bulErdoğan talimat verdi! O ilde büyük sevinçAbdülaziz Bayındır imsakiye bastıTürkiye ve İngiltere Ortadoğu için harekete geçti!30 yıldır aralıksız oruç tutuyor!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 03:53 Güneş 05:40 Öğle 13:06 İkindi 17:01 Akşam 20:21 Yatsı 22:00
- 28°C Adana
- 27°C Adıyaman
- 24°C Afyon
- 16°C Ağrı
- 26°C Amasya
- 24°C Ankara
- 26°C Antalya
- 20°C Artvin
- 31°C Aydın
- 30°C Balıkesir
- BIST: 101.773 -1.54
- Altın: 185,701 0.71
- Dolar: 4,4261 1.94
- Euro: 5,2542 1.07
Görüşmeden ilk görüntü geldi
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
TFF'den Alman Federasyonuna sert cevap!Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Alman Futbol Federasyonu Başkanı'nın yaptığı açıklamalara cevap verdi.
Görüşmeden ilk görüntü geldiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Kraliçesi II: Elizabeth ile görüşmesinin ardından Buckhingam Sarayı’ndan ayrıldı.
Yargıtay'dan FETÖ davaları için emsal karar!Yargıtay, örgütsel faaliyetlerini, darbe girişimi sonrasında da devam ettiren ve yakalanana kadar sürdüren sanığın "FETÖ/PDY'nin terör örgütü olduğunu bilmediğine" ilişkin savunmasına itibar edilmemesi gerektiğine hükmetti.
Türkiye ve İngiltere Ortadoğu için harekete geçti!Arap basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Theresa May'ın katliam sonrası ortak eylem planı açıklayacağını yazdı.
İki aile arasında çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı varDiyarbakır'ın Ergani ilçesine, arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Abdülaziz Bayındır imsakiye bastı
- 30 yıldır aralıksız oruç tutuyor!
- Anneannesini öldüren torunun ifadesi kan dondurdu!
- Aldığı her nefeste 70 dolar kazanıyor!
- Havalimanında acı son!
- Yıldız Tilbe "Allah kafirlere fırsat vermesin"
- İntihar mı, cinayet mi? Küvetteki ölümde büyük sır!
- Daire başkanından skandal! Hesap verecek
- Türk hackerlerdan İsrail'e dev darbe
- Bekir Bozdağ'dan 'Af' açıklaması
- Üst geçidin altına yaya geçidi!
- Adliyeye götürüldüler! Suçlarını duyan şoke oldu
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.