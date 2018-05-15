15 Mayıs 2018 Salı1 Ramazan 1439
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Erdoğan'a çok çirkin sözler!

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Erdoğan'a çok çirkin sözler!
ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği'ne karşı Gazze sınırında protesto düzenleyen Filistinlilerden 60'ını katledip 3000'e yakın kişiyi yaralayan İsrail'den, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine küstah bir yanıt geldi.
Erdoğan'a çok çirkin sözler! Erdoğan'a çok çirkin sözler! Erdoğan'a çok çirkin sözler!

 

Eline masum Filistinlilerin kanı buluşan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Twitter'dan şu mesajı paylaştı: ''Erdoğan Hamas'ın en büyük destekçilerinden biridir, dolayısıyla kendisi terör ve katliamdan şüphesiz çok iyi anlar. Kendisine tavsiyem, bize ahlak vaazı vermesin.''

ERDOĞAN: "İSRAİL BİR TERÖR DEVLETİDİR"

İsrail dün gerçekleştirdiği katliamı değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan,"İsrail bir terör devletidir. Bu attığı adımlarla da bunu ıspatlamaktadır. ABD nasıl YPG-PYD ile iş birliği yapıyorsa, burada da İsrail ile iş birliği yapıyor. İsrail soykırım yapmaktadır. Ve bu soykırımı 1948'den beri yapmaktadır. Bugünkü katliam İsrail'in gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur" demişti.

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