15 Mayıs 2018 Salı1 Ramazan 1439
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Erdoğan'dan Netanyahu'ya: 10 emri oku!

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İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yaptığı küstah açıklamalara cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Netanyahu'nun elinde Filistinlilerin kanı var, Türkiye'ye saldırarak suçlarını örtemezler" dedi.
Erdoğan'dan Netanyahu'ya: 10 emri oku!
Erdoğan'dan Netanyahu'ya: 10 emri oku! Erdoğan'dan Netanyahu'ya: 10 emri oku! Erdoğan'dan Netanyahu'ya: 10 emri oku!


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından ingilizce mesaj yazarak İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan twitter'dan şu mesajı paylaştı:"Netanyahu, BM kararlarını ihlal ederek 60 yıldan fazladır savunmasız insanların topraklarını işgal eden ırkçı bir devletin başbakanıdır. Ellerinde Filistinlilerin kanı var ve Türkiye'ye saldırarak suçlarını örtemez. İnsanlık konusunda ders mi istiyorsun? 10 Emri oku"


Yahudilikte 10 emir nedir?

1.Benden başka tanrın olmayacak. 
2.Kendin için yontma put yapmayacaksın. Hiçbir şeyin resmini yapıp tapmayacaksın. 
3.Tanrının adını boş yere ağzına almayacaksın. 
4.Cumartesi gününü daima hatırlayıp onu kutsal bileceksin. Haftanın altı gününde çalışacak, yedinci gün dinleneceksin. Cumartesi, Rabbine tahsis edilmiş genel dinlenme günüdür. 
5.Babana ve annene hürmet edeceksin. 
6.Öldürmeyeceksin. 
7.Zina yapmayacaksın 
8.Çalmayacaksın. 
9.Komşuna karşı yalancı şahitlik yapmayacaksın. 
10.Komşunun evine tamah etmeyeceksin; komşunun eşine, kölesine, cariyesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin
 

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