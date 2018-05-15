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Finalin adı belli oldu!

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Finalin adı belli oldu!
TFF 1. Lig play-off yarı final eşleşmesinde Gazişehir Gaziantep, Boluspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek finalde BB Erzurumspor'un rakibi oldu.
Finalin adı belli oldu! Finalin adı belli oldu! Finalin adı belli oldu!


Spor Toto Süper Lig'e yükselecek son takımı belirleyecek finalin adı belli oldu. Rakiplerini saf dışı bırakan BB Erzurumspor ve Gaziaşehir Gaziantep, Süper Lig'e bileti için finalde kozlarını paylaşacak.

Spor Toto 1. Lig play-off turunda, ilk maçta 1-0 yendiği Boluspor'u rövanşta da 3-1 yendi ve finale yükseldi.

13. dakikada Jefferson'un harika golüyle öne geçen Gazişehir, 43'te Yonathan del Valle'yle devreye 2-0 önde girdi. Boluspor 56. dakikada Guido Koçer'le umutlansa da, 90+3. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Özgürcan Özcan, maçın skorunu belirledi: 3-1. 

Bu sonuçla Gazişehir, 19 Mayıs Cumartesi günü Bursa'da oynanacak finalde Erzurumspor'un rakibi oldu.
 

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