Fransa'dan korkutan açıklama! Savaş çıkabilir

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Ortadoğu'daki durumun patlamaya hazır olduğunu belirterek "savaş çıkabilir" dedi.
Fransız Bakan, "İsrail'in güvenliğine bağlıyız ancak bu seviyede bir şiddet meşrulaştırılamaz" diyerek Gazze'deki katliamı eleştirdi.
ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının ardından olayların patlak verdiğini ifade eden Fransız bakan, "ABD ile anlaşmazlıklarımız var" dedi.
İran'la nükleer anlaşmanın iptali konusunda da uyuşmazlık yaşadıklarını hatırlattı: "Yöntem konusunda da uyuşamıyoruz. Çünkü iki olayda da Birleşik Devletler tek taraflı hareket etme kararı aldı."