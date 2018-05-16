Türkiye Filistin’in sesi olacak

Katliamın ardından yas ilan eden ve dönem başkanı sıfatıyla İslam İşbirliği Teşkilatı’nı İstanbul’da olağan üstü toplantıya çağıran Türkiye, dünya kamuoyuna yeniden öncülük yapacak.

İsrail’in devlet terörüne karşı Türkiye Filistinli mazlumların dünyadaki sesi olmaya devam edecek. Türkiye, yönetim olarak da uluslararası girişimlerle yaşanan trajediyi dünya gündemine taşıyor. ABD Başkanı Trump’un azmettirmesiyle sivilleri katleden İsrail’e karşı yaptırım ve tepkilere Türkiye öncülük yapıyor . Türkiye İsrail’in sivillere yönelik saldırıları sonrasında tüm diplomatik kanalları harekete geçirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin dönem başkanı olduğu İslam İşbirliği Teşkilatını İslam dünyasını İsrail’in saldırıları konusunda ortak adım atmaları için cuma günü İstanbul’da toplanmaya davet etti.

DİPLOMATİK TAARRUZ

Bu çerçevede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çok sayıda ülkeden mevkidaşı ile temasa geçerek hem en üst düzeyde İstanbul’a davet etti hem de İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırılarına karşı atılacak adımları değerlendirdi. Türkiye, bu çerçevede katliamı İİT’nin yanı sıra BM platformuna taşıyacak. Türkiye diplomatik baskının yanı sıra insani anlamda da girişimleri başlatan ilk ülke oldu. Ramazan ayı boyunca İslam dünyasında Filistin halkı için yardım toplanacak. Bu kampanyaya destek verilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatına üye ülkelerin devlet başkanlarına ve teşkilata gözlemci sıfatı ile bulunan ülkelerin liderlerine mektup gönderecek. Ramazan ayı boyunca Türkiye’de de yardım kampanyası yürütülecek. Kampanyanın koordinasyonunu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ üstlenecek. AFAD, Kızılay ve Diyanet kampanyanın yürütücüleri olacak. İsrail’in insanlık dışı uygulamaları karşısında Türk milleti de sessiz kalmadı. AK Parti’nin 81 il teşkilatı her ilde basın açıklaması yaparak, zulme karşı sessiz kalmayacaklarını ortaya koydu.

CUMA KUDÜS GÜNÜ

Yurt genelinde kitlesel eylemlerin en kapsamlısı cuma günü İstanbul Yenikapı meydanında ve pazar günü Diyarbakır’da gerçekleşecek. İstanbul Yenikapı’da ve cuma günü saat 15.00’te yapılacak olan mitinge ve Diyarbakır’da gerçekleşecek mitinglere tüm vatandaşlar davet edildi. Ramazan ayı boyunca İsrail’in zulmünün sona ermesi ve Filistinlilerin huzura kavuşması için tüm camilerde duaların edilmesi ve hutbelerin okutulması da planlanıyor.

HİÇBİR KATLİAM KARŞILIKSIZ KALMAMIŞTIR

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırısına ilişkin, “İsrail’in yapmış olduğu katliamın cevabını muhakkak göreceğine inanıyorum. Hiçbir katliam karşılıksız kalmamıştır, kalmayacaktır. Mutlaka uluslararası yasalar önünde gerekli cezayı alacaktır” dedi.

AMERİKA CESARETLENDİRİYOR

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Gazze’de tüm dünyanın gözü önünde yeni bir İsrail zulmü yaşandığını belirterek, “Bu vahşetin sorumlusu İsrail, hukuksuz bir şekilde Kudüs’te büyükelçilik açan ABD’nin cesaretlendirmesi ile mazlum Filistinlileri katlediyor” ifadesini kullandı.

Kudüs için AB hamlesi



Türkiye, Kudüs’e ilişkin Aralık’ta oluşturduğu yol haritasını kararlılıkla uyguluyor. Filistin’in tanınmasından Kudüs’ün ekonomik olarak güçlendirilmesine geniş bir yelpazeyi kapsayan stratejinin son adımında Türkiye, AB’ye Avrupa Birliği ile dönem başkanlığını yaptığı İslam İşbirliği Teşkilatı arasında bir zirve toplanmasını önerdi. Teklife iki devletli çözümü savunan Avrupa Birliği’nin de sıcak yaklaştığı bildirilirken, toplantının zamanı konusunda sonbahar düşünülerken adresinin ise İstanbul olacağı bildirildi.

Diplomatik eşkıyalık

Önceki gün Gazze’de vahşi bir katliama imza atan İsrail, eşkıyalığını dün de diplomatik sahada gösterdi. Türkiye’nin Filistin devleti nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu’nu Dışişleri’ne çağıran İsrail, elçiden Türkiye’ye dönmesini istedi. İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye’nin Kudüs’teki Başkonsolosu Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, kendisinden istişarelerde bulunmak üzere bir süreliğine ülkesine dönmesi istendi” denildi. Türkiye İsrail nezdindeki Tel Aviv Büyükelçisi Kemal Ökem önceki gün geri çağrılmıştı. Dün de İsrail’in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh’ten bir süreliğine ülkesine dönmesini istemişti.

ABD’de 5 vekilden İsrail’e uyarı

ABD Kongresinde 5 vekil, bir bildiriyle Gazze’deki vahşete sert tepki gösterdi. ABD Temsilciler Meclisinde görev yapan Müslüman Minnesota Vekili Keith Ellison, Wisconsin vekili Mark Pocan, Washington vekili Pramila Jayapal, Georgia vekili Henry Johnson Jr. ve Arizona vekili Raul Grijalva Gazze’deki katliamla ilgili ortak bir bildiri yayımladı. Bildiride İsrail askerlerinin uluslararası hukuka uymaları ve göstericilere gerçek mermi kullanmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu. ABD’de yaşayan ünlü Yahudi profesör Norman Finkelstein da İsrail’in Gazze’deki vahşi katliamlarına “katil devlet” ifadesiyle tepki gösterdi.