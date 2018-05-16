Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İngiliz muhabire tokat gibi cevap

Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya geldi. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan ve May ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin sorusuna, "Türkiye'de teröristlerden cezaevinde kaç kişi olduğuyla ilgili sizlere aktarılan bilgiler çok çok yanlış. Haber kaynaklarınız doğru değil. Teröristlerle gazetecileri birbirinden ayırın. Bankamatiklerde paraları götürenler, silahla yakalananlar, insan öldürenler ve bunlarla ilgili olarak 'gazetecidir' diye elinde bir kart var, bunlar için herhalde her taraf serbest değil. Şu anda yargımız teröre karışmış olanlarla ilgili olarak bu tür kararlarını vermiştir. Bunları kaynağından öğrenin." karşılığını verdi.

"Sağlıklı haber öğrenin ki sağlıklı haber üretin." önerisinde bulunan Erdoğan, dün de buna benzer bir soru sorulduğunu, gerekli cevabı verdiğini söyledi. Erdoğan, "Bu işin aslı budur. Teröristten gazeteci olmaz." dedi.

- "Mücadeleyi veren biziz

"FETÖ ve PKK ile mücadele konusunda İngiltere'den hangi somut adımları atmasını bekliyorsunuz?" sorusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerek FETÖ gerek PKK, bütün bunlarla ilgili isim listelerini Sayın Başbakan'a verdim." diye yanıtladı. Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kendilerinden gerek FETÖ gerek PKK, bunların tarafımıza gönderilmesini istiyoruz. Onlar olacak ki biz teröre karşı ortak mücadeleyi ne yapalım, sürdürelim. Aksi takdirde bugün benim canım yanarken, yarın da İngiltere'nin canı yanar. Bunu görmemiz, bunu bilmemiz lazım. Bu konuyla ilgili bizim hassasiyetimiz çok yüksek. Mesela ben Sayın Başbakan'a şunu sorabilirim? 'Bugüne kadar kaç tane DEAŞ'lıyı öldürdünüz?' Var mı acaba. Ama biz sadece Cerablus'ta 3 bin DEAŞ'lıyı öldürdük. Mücadelemizi kararlı veriyoruz ama bizimle ilgili FETÖ, bazı çevreler, Batı, Türkiye'nin DEAŞ'ı sahiplendiğini, beslediğini söylediler. Halbuki mücadeleyi veren biziz. Ülkemizde mücadeleyi veren biziz. Buna rağmen, maalesef yalan yanlış haberler üretilmiştir. Biz şimdi listeyi Sayın Başbakan'a verdik.

Gerek istihbarat örgütümüz, gerek İçişleri, Adalet bakanlıklarımız irtibat halinde olacaklar. Temenni ediyorum ki bu tür insanlar, isimleri karşılıklı olarak birbirimize veririz. Böylece terörle mücadelemizi daha da kolay yaparız.

Erdoğan, yabancı bir gazetecinin "Sizce yabancı savaşçıların oluşturduğu tehdit ne seviyededir, sayı ne durumdadır?" sorusu üzerine, "Toplamda 6 bini aşkın bir defa yabancı savaşçıyı biz deport ettik. Bunları ülkelerine gönderdik ve bu konuda da çok disiplinli, kararlı bir şekilde hareket ediyoruz. Bunun dışında yine aynı şekilde yakalananlardan ülkemizde yargılananlar var. Bu konuda affımız yok." yanıtını verdi.