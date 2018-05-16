16 Mayıs 2018 Çarşamba2 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:52Güneş 05:39Öğle 13:06İkindi 17:01Akşam 20:22Yatsı 22:01
    • 23°C Adana
    • 22°C Adıyaman
    • 18°C Afyon
    • 15°C Ağrı
    • 19°C Amasya
    • 20°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 18°C Artvin
    • 23°C Aydın
    • 20°C Balıkesir
  • BIST: 101.540 -1.77
  • Altın: 186,005 0.87
  • Dolar: 4,4655 2.85
  • Euro: 5,2848 1.66

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İngiliz muhabire tokat gibi cevap

»
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İngiliz muhabire tokat gibi cevap
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Türkiye'de tutuklu gazetecilerle ilgili İngiliz gazetecinin sorduğu soruya sert cevap verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İngiliz muhabire tokat gibi cevap Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İngiliz muhabire tokat gibi cevap Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İngiliz muhabire tokat gibi cevap

Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya geldi. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan ve May ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin sorusuna, "Türkiye'de teröristlerden cezaevinde kaç kişi olduğuyla ilgili sizlere aktarılan bilgiler çok çok yanlış. Haber kaynaklarınız doğru değil. Teröristlerle gazetecileri birbirinden ayırın. Bankamatiklerde paraları götürenler, silahla yakalananlar, insan öldürenler ve bunlarla ilgili olarak 'gazetecidir' diye elinde bir kart var, bunlar için herhalde her taraf serbest değil. Şu anda yargımız teröre karışmış olanlarla ilgili olarak bu tür kararlarını vermiştir. Bunları kaynağından öğrenin." karşılığını verdi.

"Sağlıklı haber öğrenin ki sağlıklı haber üretin." önerisinde bulunan Erdoğan, dün de buna benzer bir soru sorulduğunu, gerekli cevabı verdiğini söyledi. Erdoğan, "Bu işin aslı budur. Teröristten gazeteci olmaz." dedi.

- "Mücadeleyi veren biziz

"FETÖ ve PKK ile mücadele konusunda İngiltere'den hangi somut adımları atmasını bekliyorsunuz?" sorusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerek FETÖ gerek PKK, bütün bunlarla ilgili isim listelerini Sayın Başbakan'a verdim." diye yanıtladı. Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kendilerinden gerek FETÖ gerek PKK, bunların tarafımıza gönderilmesini istiyoruz. Onlar olacak ki biz teröre karşı ortak mücadeleyi ne yapalım, sürdürelim. Aksi takdirde bugün benim canım yanarken, yarın da İngiltere'nin canı yanar. Bunu görmemiz, bunu bilmemiz lazım. Bu konuyla ilgili bizim hassasiyetimiz çok yüksek. Mesela ben Sayın Başbakan'a şunu sorabilirim? 'Bugüne kadar kaç tane DEAŞ'lıyı öldürdünüz?' Var mı acaba. Ama biz sadece Cerablus'ta 3 bin DEAŞ'lıyı öldürdük. Mücadelemizi kararlı veriyoruz ama bizimle ilgili FETÖ, bazı çevreler, Batı, Türkiye'nin DEAŞ'ı sahiplendiğini, beslediğini söylediler. Halbuki mücadeleyi veren biziz. Ülkemizde mücadeleyi veren biziz. Buna rağmen, maalesef yalan yanlış haberler üretilmiştir. Biz şimdi listeyi Sayın Başbakan'a verdik.

Gerek istihbarat örgütümüz, gerek İçişleri, Adalet bakanlıklarımız irtibat halinde olacaklar. Temenni ediyorum ki bu tür insanlar, isimleri karşılıklı olarak birbirimize veririz. Böylece terörle mücadelemizi daha da kolay yaparız.

Erdoğan, yabancı bir gazetecinin "Sizce yabancı savaşçıların oluşturduğu tehdit ne seviyededir, sayı ne durumdadır?" sorusu üzerine, "Toplamda 6 bini aşkın bir defa yabancı savaşçıyı biz deport ettik. Bunları ülkelerine gönderdik ve bu konuda da çok disiplinli, kararlı bir şekilde hareket ediyoruz. Bunun dışında yine aynı şekilde yakalananlardan ülkemizde yargılananlar var. Bu konuda affımız yok." yanıtını verdi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ABD’li vekiller ortak bildiri yayınladı! İsrail ve Trump’ı hedef aldılarABD’li vekiller ortak bildiri yayınladı! İsrail ve Trump’ı hedef aldılarABD Kongresinde görev yapan 5 vekili, ortak bir bildiri yayımlayarak İsrail'in Gazze'deki katliamlarına sert tepki gösterdi.
İsrailli bakan çıldırdı! Pes dedirten açıklamaİsrailli bakan çıldırdı! Pes dedirten açıklamaİsrail Adalet Bakanı Ayelet Shaked, İsrail güçlerinin Filistinlilere 'çok çok iyi' davrandıklarını söyledi. Shaked, İsrail'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden korkmadığını belirtti.
Justin Trudeau mesajına ''Selamünaleyküm'' diyerek başladıJustin Trudeau mesajına ''Selamünaleyküm'' diyerek başladıBaşbakan Justin Trudeau, Müslümanların ramazan ayını kutladığı mesajına "Selamünaleyküm" diyerek başladı, "Ramazan mübarek" diyerek bitirdi.
Araplara çağrı: Türkiye’yi örnek alalımAraplara çağrı: Türkiye’yi örnek alalımEski Tunus Cumhurbaşkanı ve Demokratik Devrimleri Savunma Arap Konseyi Başkanı Munsif Marzuki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına duruşundan dolayı teşekkür etti.
Fotomuhabir o anları anlattı!Fotomuhabir o anları anlattı!Filistin'de direnişin sembolü olan Fadi Abu Salah hayatını kaybetti. Simge fotoğrafı çeken Reuters foto muhabiri İbrahim Ebu Mustafa, “Bu sabah bir tanıdığıma selam verdim, günün sonunda adamın cenazesindeydim.” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İngiliz muhabire tokat gibi cevapCumhurbaşkanı Erdoğan'dan İngiliz muhabire tokat gibi cevapCumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Türkiye'de tutuklu gazetecilerle ilgili İngiliz gazetecinin sorduğu soruya sert cevap verdi.
  • Türkiye Filistin’in sesi olacak16 Mayıs 2018 Çarşamba 07:10
  • Fransa'dan korkutan açıklama! Savaş çıkabilir15 Mayıs 2018 Salı 23:24
  • PKK'lıların Londra'da açtığı pankart pes dedirtti15 Mayıs 2018 Salı 23:20
  • Suudi Arabistan'dan İsrail hamlesi!15 Mayıs 2018 Salı 23:15
  • Merkel safını seçti! İsrail'e destek açıklaması15 Mayıs 2018 Salı 23:15
  • İsrail'e destek çıktı!15 Mayıs 2018 Salı 22:33
  • Haley'den BMGK'da küstah sözler15 Mayıs 2018 Salı 22:29
  • İsrail'den Türk büyükelçiye: Ülkeyi terk et!15 Mayıs 2018 Salı 19:00
  • İsrail gazetesi bile dayanamadı: Katliamı durdurun15 Mayıs 2018 Salı 17:20
  • Katiller Leyla bebeği de öldürdü...15 Mayıs 2018 Salı 16:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri