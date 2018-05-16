Doğu Akdeniz’de ‘Beyaz Fırtına’ esiyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sahip olduğu enerji kaynakları nedeniyle önemli anlaşmazlıkların yaşandığı Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatlerini korumaya kararlı olduğunu askeri güç gösterisiyle ortaya koyacak.

Donanma Komutanlığı’nın sevk ve idaresindeki, “Beyaz Fırtına-2018 Tatbikatı”, bu yıl Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı unsurların da katılımıyla Marmara ve Ege Denizi ile Doğu Akdeniz’de başladı.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtları ile güney sınırında güvenliği sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri; batı sınırında da her türlü tehdite karşı güçlü olduğunu farklı seviyelerdeki üç tatbikat ile ortaya koydu. Uluslararası nitelikteki Efes 2018 Tatbikatı, Ege Ordusu Komutanlığı’nın sevk ve idaresinde 7-11 Mayıs arasında icra edildi. Seferberlik hazırlıklarının belli dönemlerde denenmesi amacıyla düzenlenen Yıldırım Serisi Seferberlik Tatbikatları kapsamındaki 2018 Seferberlik Tatbikatı ise bu yıl Kırklareli Garnizonu’nda icra edildi. Zırhlı birliklerin ağırlıklı olarak görev yaptığı 27 Nisan-11 Mayıs arasındaki tatbikatta, tankların nehir geçişleri dikkati çekti.

25 MAYIS’TA SON

25 Mayıs’ta sona erecek olan Beyaz Fırtına 2018 Tatbikatı da Donanma Komutanlığı’nın sevk idaresinde başladı. Tatbikat bölgesi, Marmara, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz olarak belirlendi.

Tatbikata donanmaya bağlı firkateyn, korvet, hücümbot gibi muharip gemilerin yanı sıra denizaltı, çıkarma, yakıt ikmal gemisi gibi diğer unsurlar da katılacak. İki yılda bir icra edilen tatbikatın amacı, katılan birliklerin görev fonksiyonlarına yönelik harekat imkan ve kabiliyetlerinin geliştirimesi, harbe hazırlık seviyelerinin yükseltilmesi ve Ege Denizi ile Doğu Akdeniz’de deniz güvenliğinin idamesine katkı sağlanması olarak belirlendi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan unsurların katılacağı tatbikatta, savaş gemilerinden deniz hedeflerine fiili güdümlü mermi, torpido ve top atışları yapılacak. Daha önce Deniz Kuvvetleri’nin yanı sıra sadece Hava Kuvvetleri’nin savaş uçakları ile katıldığı tatbikatta, bu yıl Kara Kuvvetleri Komutanlığı unsurları da görev yapacak.

LİMAN ZİYARETİ

Tatbikata katılan savaş gemileri; Gökçeada, Bozcaada, Çanakkale, Dikili, Foça, Uzunada, İzmir, Çeşme, Kuşadası, Güllük, Bodrum, Datça, Marmaris, Aksaz, Fethiye ve Antalyalimanlarına ziyarette bulunacak. Limanlarda halkın ziyaretine açılacak gemilerde, şehit aileleri ile gaziler misafir edilecek.