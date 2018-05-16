16 Mayıs 2018 Çarşamba2 Ramazan 1439
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Erdoğan'ı ziyaret ettiler! Merkel çıldırdı

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Almanya Başbakanı Merkel, İngiltere'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret eden Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ı hedef yaptı. Milli futbolcuları adeta basının önüne atan Merkel, ziyareti bile kaldıramadı.
Erdoğan'ı ziyaret ettiler! Merkel çıldırdı
Erdoğan'ı ziyaret ettiler! Merkel çıldırdı Erdoğan'ı ziyaret ettiler! Merkel çıldırdı Erdoğan'ı ziyaret ettiler! Merkel çıldırdı

 

Almanya'da Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında propagandalar yürütülmesine izin veren Merkel, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın ziyareti sonrası düşmanlığını ortaya çıkarttı.

ZİYARETE BİLE BASKI BAŞLADI

"Baskı" ve "özgürlük" kelimeleri üzerinden son dönemde Türkiye'ye eleştirilerde bulunan Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan ziyaret için "Soru işaretleri yaratır" dedi.

Medya aracılığıyla Mesut Özil ve İlkay Dündoğan üzerinde baskı oluşturmaya çalışan Almanya Şansölyesi Merkel, "Soru işaretleri yaratan ve yanlış anlamaya davet çıkaracak bir durum" ifadelerini kullandı.

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