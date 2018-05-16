Araplara çağrı: Türkiye’yi örnek alalım

Eski Tunus Cumhurbaşkanı ve Demokratik Devrimleri Savunma Arap Konseyi Başkanı Munsif Marzuki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına duruşundan dolayı teşekkür etti.

Eski Tunus Cumhurbaşkanı ve Demokratik Devrimleri Savunma Arap Konseyi Başkanı Munsif Marzuki, "Arap hükümetlerine en azından duruş sahibi olmalarını tavsiye ediyorum, Türkiye'yi örnek alabilirler" dedi.

Marzuki, "Duruşundan ve bizi savunmasından dolayı takdiri hak ediyorlar. Bunu Türkiye'den bekliyorduk. Arap hükümetleri ise onlarla iş birliği yaptığı için susuyor" şeklinde konuştu.

ABD MEŞRUİYETİNİ KAYBETTİ

Tunus Milletvekili Emad el Daimi ise, Demokratik Devrimleri Savunma Arap Konseyi adına yaptığı açıklamada, "Amerika meşruiyetini kaybetti. Bundan sonra Amerika hiçbir barış müzakeresinde yer almamalıdır. Bu katliam, insanlığa ve kutsal yerlere yapılan düşmanlıktır. Arap rejimleri Filistin'e yardım etmekten geri durdu" dedi.

KENDİLERİNE İTİMAT ETSİNLER

Nobel ödüllü Yemenli aktivist Tevekkül Karman da Filistin halkına seslenerek, "Sadece kendilerine itimat etsinler. Sonunda haklarını mutlaka geri alacaklar" ifadelerini kullandı.