İsrailli bakan çıldırdı! Pes dedirten açıklama

İsrail Adalet Bakanı Ayelet Shaked, İsrail güçlerinin Filistinlilere 'çok çok iyi' davrandıklarını söyledi. Shaked, İsrail'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden korkmadığını belirtti.

İsrail Adalet Bakanı Ayelet Shaked, İsrail’in Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden (UCM) korkmadığını, çünkü uluslararası hukuku ihlal etmediğini iddia etti.

İsraeli Radyosu’na konuşan Shaked, "İsrail savunma güçleri Filistinlilere çok çok iyi davranıyor. Adalet ve hukuk sınırları içerisinde... İşgalden başka çare yok. Bunun bugün yapılması gerektiğini söylemiyorum ama bir gün yapılmalı" diye konuştu.

"HERKESE YETECEK MERMİMİZ VAR"



İktidardaki Likud Partisi’nin Milletvekili Avi Dichter de, "İsrail ordusunun herkese yetecek mermisi var" dedi.

Dichter, Hamas'ın Gazze’deki gösterileri "kışkırttığını" ve benzer protestoların işgal altındaki Batı Şeria'da da düzenlenmesi için "provokasyon" yaptığını ileri sürdü.