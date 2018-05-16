16 Mayıs 2018 Çarşamba2 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:52Güneş 05:39Öğle 13:06İkindi 17:01Akşam 20:22Yatsı 22:01
    • 23°C Adana
    • 22°C Adıyaman
    • 18°C Afyon
    • 15°C Ağrı
    • 19°C Amasya
    • 20°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 18°C Artvin
    • 23°C Aydın
    • 20°C Balıkesir
  • BIST: 101.540 -1.77
  • Altın: 186,005 0.87
  • Dolar: 4,4655 2.85
  • Euro: 5,2848 1.66

İsrailli bakan çıldırdı! Pes dedirten açıklama

»
İsrail Adalet Bakanı Ayelet Shaked, İsrail güçlerinin Filistinlilere 'çok çok iyi' davrandıklarını söyledi. Shaked, İsrail'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden korkmadığını belirtti.
İsrailli bakan çıldırdı! Pes dedirten açıklama
İsrailli bakan çıldırdı! Pes dedirten açıklama İsrailli bakan çıldırdı! Pes dedirten açıklama İsrailli bakan çıldırdı! Pes dedirten açıklama

İsrail Adalet Bakanı Ayelet Shaked, İsrail’in Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden (UCM) korkmadığını, çünkü uluslararası hukuku ihlal etmediğini iddia etti.

İsraeli Radyosu’na konuşan Shaked, "İsrail savunma güçleri Filistinlilere çok çok iyi davranıyor. Adalet ve hukuk sınırları içerisinde... İşgalden başka çare yok. Bunun bugün yapılması gerektiğini söylemiyorum ama bir gün yapılmalı" diye konuştu.

"HERKESE YETECEK MERMİMİZ VAR" 

İktidardaki Likud Partisi’nin Milletvekili Avi Dichter de, "İsrail ordusunun herkese yetecek mermisi var" dedi.

Dichter, Hamas'ın Gazze’deki gösterileri "kışkırttığını" ve benzer protestoların işgal altındaki Batı Şeria'da da düzenlenmesi için "provokasyon" yaptığını ileri sürdü.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ABD’li vekiller ortak bildiri yayınladı! İsrail ve Trump’ı hedef aldılarABD’li vekiller ortak bildiri yayınladı! İsrail ve Trump’ı hedef aldılarABD Kongresinde görev yapan 5 vekili, ortak bir bildiri yayımlayarak İsrail'in Gazze'deki katliamlarına sert tepki gösterdi.
İsrailli bakan çıldırdı! Pes dedirten açıklamaİsrailli bakan çıldırdı! Pes dedirten açıklamaİsrail Adalet Bakanı Ayelet Shaked, İsrail güçlerinin Filistinlilere 'çok çok iyi' davrandıklarını söyledi. Shaked, İsrail'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden korkmadığını belirtti.
Justin Trudeau mesajına ''Selamünaleyküm'' diyerek başladıJustin Trudeau mesajına ''Selamünaleyküm'' diyerek başladıBaşbakan Justin Trudeau, Müslümanların ramazan ayını kutladığı mesajına "Selamünaleyküm" diyerek başladı, "Ramazan mübarek" diyerek bitirdi.
Araplara çağrı: Türkiye’yi örnek alalımAraplara çağrı: Türkiye’yi örnek alalımEski Tunus Cumhurbaşkanı ve Demokratik Devrimleri Savunma Arap Konseyi Başkanı Munsif Marzuki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına duruşundan dolayı teşekkür etti.
Fotomuhabir o anları anlattı!Fotomuhabir o anları anlattı!Filistin'de direnişin sembolü olan Fadi Abu Salah hayatını kaybetti. Simge fotoğrafı çeken Reuters foto muhabiri İbrahim Ebu Mustafa, “Bu sabah bir tanıdığıma selam verdim, günün sonunda adamın cenazesindeydim.” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İngiliz muhabire tokat gibi cevapCumhurbaşkanı Erdoğan'dan İngiliz muhabire tokat gibi cevapCumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Türkiye'de tutuklu gazetecilerle ilgili İngiliz gazetecinin sorduğu soruya sert cevap verdi.
  • Türkiye Filistin’in sesi olacak16 Mayıs 2018 Çarşamba 07:10
  • Fransa'dan korkutan açıklama! Savaş çıkabilir15 Mayıs 2018 Salı 23:24
  • PKK'lıların Londra'da açtığı pankart pes dedirtti15 Mayıs 2018 Salı 23:20
  • Suudi Arabistan'dan İsrail hamlesi!15 Mayıs 2018 Salı 23:15
  • Merkel safını seçti! İsrail'e destek açıklaması15 Mayıs 2018 Salı 23:15
  • İsrail'e destek çıktı!15 Mayıs 2018 Salı 22:33
  • Haley'den BMGK'da küstah sözler15 Mayıs 2018 Salı 22:29
  • İsrail'den Türk büyükelçiye: Ülkeyi terk et!15 Mayıs 2018 Salı 19:00
  • İsrail gazetesi bile dayanamadı: Katliamı durdurun15 Mayıs 2018 Salı 17:20
  • Katiller Leyla bebeği de öldürdü...15 Mayıs 2018 Salı 16:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri