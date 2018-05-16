16 Mayıs 2018 Çarşamba2 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:52Güneş 05:39Öğle 13:06İkindi 17:01Akşam 20:22Yatsı 22:01
    • 23°C Adana
    • 22°C Adıyaman
    • 18°C Afyon
    • 15°C Ağrı
    • 19°C Amasya
    • 20°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 18°C Artvin
    • 23°C Aydın
    • 20°C Balıkesir
  • BIST: 101.540 -1.77
  • Altın: 186,005 0.87
  • Dolar: 4,4655 2.85
  • Euro: 5,2848 1.66

ABD’li vekiller ortak bildiri yayınladı! İsrail ve Trump’ı hedef aldılar

»
ABD’li vekiller ortak bildiri yayınladı! İsrail ve Trump’ı hedef aldılar
ABD Kongresinde görev yapan 5 vekili, ortak bir bildiri yayımlayarak İsrail'in Gazze'deki katliamlarına sert tepki gösterdi.
ABD’li vekiller ortak bildiri yayınladı! İsrail ve Trump’ı hedef aldılar ABD’li vekiller ortak bildiri yayınladı! İsrail ve Trump’ı hedef aldılar ABD’li vekiller ortak bildiri yayınladı! İsrail ve Trump’ı hedef aldılar

ABD Temsilciler Meclisinde görev yapan Müslüman Minnesota Vekili Keith  Ellison, Wisconsin vekili Mark Pocan, Washington vekili Pramila Jayapal, Georgia  vekili Henry Johnson Jr. ve Arizona vekili Raul Grijalva Gazze'deki katliamla  ilgili ortak bir bildiri yayımladı.

Bildiride, "İsrail askerleri tarafından çoğunluğu silahsız  göstericilere karşı Gazze sınırında ölümcül silahların kullanılması karşısında şok olduk ve ürktük. Bu şekilde bir gün içinde 50'den fazla Filistinli hayatını  kaybetti, 2 binden fazlası da yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

TRUMP'IN ELÇİLİK ADIMI "PROVOKATİF"

İsrail askerlerinin uluslararası hukuka uymaları ve göstericilere  gerçek mermi kullanmamaları konusunda uyarılarda bulunduklarını kaydeden  Temsilciler Meclisi üyeleri, "Bir çiti ihlal eden silahsız göstericiler hayati  bir tehlike teşkil etmez, ki ölümcül silah kullanmanın tek meşru gerekçesi bu  olabilir. Başkan Trump'ın ABD büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma noktasındaki  provokatif kararı, İsrail'in gösterilcilere daha fazla reaksiyon göstermesine  zemin hazırlamıştır." değerlendirmesini yaptı.

Bildiride ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Netanyahu hükümetinden kendini dizginlemesini, yaralıların serbestçe  tıbbi destek almasına izin vermesini ve 12 yıldır süren Gazze ablukasını  hafifletmesini istiyoruz. Bu abluka, Gazze'deki 2 milyon insan için sağlıksız  gıdaların artmasına, işsizliğe ve insani krize katkı yapmaktadır."

FINKELSTEIN'DAN "KATİL DEVLET" ÇIKIŞI

ABD'de yaşayan ünlü Yahudi profesör Norman Finkelstein da İsrail'in  Gazze'deki katliamlarına "katil devlet" ifadesiyle tepki gösterdi.

ABD'de yaşayan ve antisiyonist söylemleriyle bilinen ünlü profesör  Finkelstein, kişisel internet sitesi ve Twitter hesabından yaptığı açıklamalarla  İsrail yönetimine sert eleştiriler yöneltti.

Finkelstein, açıklamasında, "Katil devlet: 14 Mayıs 2018'deki barışçıl  Büyük Dönüş Yürüyüşü sırasında İsrailli keskin nişancılar tarafından 55  Filistinli öldürüldü ve 2 bin 410'u da yaralandı. İsrailli katiller tarafından  öldürülen tüm Gazzeli şehitlerin hatırasını anıyoruz."ifadelerini kullandı.

Gazze'de yaşanan katliamlarla ilgili birçok haber ve videoyu da  paylaşan Finkelstein, büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyan Trump  yönetiminin de Ortadoğu barışını tamamen ateşe attığını vurguladı.

TASC'DAN İSRAİL'E TEPKİ

Diğer yandan Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) yazılı  bir açıklama ile İsrail yönetimine tepki gösterdi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin silahsız Filistinlileri hedef  almasının kabul edilemez olduğuna vurgu yapılarak, temel insan haklarını çiğneyen  güvenlik yetkilileri hakkında gerekli işlemlerin yapılması çağrısında bulunuldu.

Dünden bu yana Gazze'nin doğusunda düzenlenen gösterilerde şehit  olanların sayısının 62'ye yükseldiği, yaralı sayısının ise 2 bin 770'i geçtiği  ifade bildirilmişti.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD  Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan  Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş"  adını verdikleri gösteriler düzenliyor.

ABD Başkanı Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti  olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını  açıklamasından sonra yeni büyükelçilik binası dün yapılan resmi törenle  açılmıştı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ABD’li vekiller ortak bildiri yayınladı! İsrail ve Trump’ı hedef aldılarABD’li vekiller ortak bildiri yayınladı! İsrail ve Trump’ı hedef aldılarABD Kongresinde görev yapan 5 vekili, ortak bir bildiri yayımlayarak İsrail'in Gazze'deki katliamlarına sert tepki gösterdi.
İsrailli bakan çıldırdı! Pes dedirten açıklamaİsrailli bakan çıldırdı! Pes dedirten açıklamaİsrail Adalet Bakanı Ayelet Shaked, İsrail güçlerinin Filistinlilere 'çok çok iyi' davrandıklarını söyledi. Shaked, İsrail'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden korkmadığını belirtti.
Justin Trudeau mesajına ''Selamünaleyküm'' diyerek başladıJustin Trudeau mesajına ''Selamünaleyküm'' diyerek başladıBaşbakan Justin Trudeau, Müslümanların ramazan ayını kutladığı mesajına "Selamünaleyküm" diyerek başladı, "Ramazan mübarek" diyerek bitirdi.
Araplara çağrı: Türkiye’yi örnek alalımAraplara çağrı: Türkiye’yi örnek alalımEski Tunus Cumhurbaşkanı ve Demokratik Devrimleri Savunma Arap Konseyi Başkanı Munsif Marzuki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına duruşundan dolayı teşekkür etti.
Fotomuhabir o anları anlattı!Fotomuhabir o anları anlattı!Filistin'de direnişin sembolü olan Fadi Abu Salah hayatını kaybetti. Simge fotoğrafı çeken Reuters foto muhabiri İbrahim Ebu Mustafa, “Bu sabah bir tanıdığıma selam verdim, günün sonunda adamın cenazesindeydim.” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İngiliz muhabire tokat gibi cevapCumhurbaşkanı Erdoğan'dan İngiliz muhabire tokat gibi cevapCumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Türkiye'de tutuklu gazetecilerle ilgili İngiliz gazetecinin sorduğu soruya sert cevap verdi.
  • Türkiye Filistin’in sesi olacak16 Mayıs 2018 Çarşamba 07:10
  • Fransa'dan korkutan açıklama! Savaş çıkabilir15 Mayıs 2018 Salı 23:24
  • PKK'lıların Londra'da açtığı pankart pes dedirtti15 Mayıs 2018 Salı 23:20
  • Suudi Arabistan'dan İsrail hamlesi!15 Mayıs 2018 Salı 23:15
  • Merkel safını seçti! İsrail'e destek açıklaması15 Mayıs 2018 Salı 23:15
  • İsrail'e destek çıktı!15 Mayıs 2018 Salı 22:33
  • Haley'den BMGK'da küstah sözler15 Mayıs 2018 Salı 22:29
  • İsrail'den Türk büyükelçiye: Ülkeyi terk et!15 Mayıs 2018 Salı 19:00
  • İsrail gazetesi bile dayanamadı: Katliamı durdurun15 Mayıs 2018 Salı 17:20
  • Katiller Leyla bebeği de öldürdü...15 Mayıs 2018 Salı 16:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri