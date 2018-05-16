16 Mayıs 2018 Çarşamba2 Ramazan 1439
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Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!

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Meteoroloji'den hafta sonu için son dakika uyarısı geldi.
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı! Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı! Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!

İç Ege, Göller Bölgesi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bursa, Bilecik, Eskişehir, Bolu, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Batman, Siirt çevreleri ve Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Göller Bölgesi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bursa, Bilecik, Eskişehir, Bolu, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Batman, Siirt çevreleri ve Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının ülke genelinde artacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, kuzey ve kuzeybatı yönlerden, doğu kesimlerde yer yer doğu ve güneydoğu yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 26 

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 27 

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 33 

Bursa: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 31 

Adana: Az bulutlu ve açık 29 

Antalya: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri çok bulutlu ve kısa süreli yerel sağanak yağışlı 30 

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 21 

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17 

Diyarbakır: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 

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