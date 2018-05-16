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Enver İbrahim serbest bırakıldı!

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Enver İbrahim serbest bırakıldı!
Malezya'da 2015'ten bu yana hapiste bulunan muhalefet lideri Enver İbrahim, kraliyet affıyla serbest bırakıldı.
Enver İbrahim serbest bırakıldı! Enver İbrahim serbest bırakıldı! Enver İbrahim serbest bırakıldı!

 

Malezya Kraliyet Sarayı'ndan yapılan açıklamada Enver İbrahim'e kraliyet affı verildiği belirtildi. Afla serbest bırakılan Enver, başkent Kuala Lumpur'da tedavi gördüğü hastaneden destekçilerine ve basın mensuplarına el sallayarak ayrıldı.

Enver buradan Kraliyet Sarayı Istana Negara'ya geçti.

Malezya'da 9 Mayıs'ta yapılan genel seçimden birinci çıkan Halkın Umudu (Harapan Rakyat) ittifakının lideri Mahathir Muhammed, başbakanlık görevine başladıktan sonra 2015'te hapse atılan Enver'in serbest bırakılması için süreci hemen başlatacağını açıklamıştı. Mahathir, Kral Muhammed'in (Yang di-Pertuan Agong) de Enver'e kraliyet affı tanınması konusunda istekli olduğunu ifade etmişti.

Malezya'da 2008'deki seçimlerden başarıyla çıkan ancak parlamentoda çoğunluğu elde edemeyen Enver İbrahim, fiili livatayla suçlanmış, Yüksek Mahkemede 2012'de aklanmasına rağmen 7 Mart 2014'te 5 yıl hapse mahkum edilmişti. Enver, 2015'ten bu yana da hapis yatıyordu.

Enver ve destekçileri, söz konusu suçlama ve yargılama sürecinin eski Başbakan Necip Rezak hükümetinin siyasi hesaplarından kaynaklandığına dikkati çekmişti.

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