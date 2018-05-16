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Seçim takvimi nasıl işleyecek?

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Türkiye, yeni cumhurbaşkanını seçmek ve 27. Dönem parlamentosunu belirlemek üzere 24 Haziran'da sandık başına gidiyor. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) hazırladığı seçim takvimi işliyor.
Seçim takvimi nasıl işleyecek?
Seçim takvimi nasıl işleyecek? Seçim takvimi nasıl işleyecek? Seçim takvimi nasıl işleyecek?

 

Türkiye, 24 Haziran'da sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı seçimi ile milletvekili genel seçiminde yurt içinde 56  milyon 342 bin 263, yurt dışında da 3 milyon 49 bin 65 olmak üzere toplam 59  milyon 391 bin 328 seçmen sandık başına gidecek.

 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne  AK Parti, BBP, BTP, CHP, DP,  HDP, HÜDA PAR, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi ile Vatan Partisi katılacak.

 Siyasi partiler milletvekili aday listelerini 21 Mayıs Pazartesi günü  saat 17.00'ye kadar YSK'ye verecek, kesin aday listeleri 30 Mayıs'ta ilan  edilecek. Yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi ise 7 Haziran'da  başlayacak.

Tüm yurtta, oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy  vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen  seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini  aldıktan sonra sıra ile oylarını kullanmalarına izin verecek. YSK'nın belirlediği  bitiş saatinden sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını  taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı,  pasaport, evlenme cüzdanı, askerlikbelgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar  ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter  ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi  nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını  söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

SEÇİMLER İLKLERE SAHNE OLACAK

 Seyyar sandık uygulaması, 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adaylığı,  cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için aynı gün sandığa gidilmesi gibi pek çok  ilke sahne olacak 24 Haziran'daki seçimlerde ayrıca Türk siyasi tarihinde ilk kez  siyasi partiler ittifak yaparak seçime girecek.

AK Parti ve MHP'nin "Cumhur İttifakı" protokolü 4 Mayıs'ta, CHP, İYİ  Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Partinin (DP) kurduğu "Millet İttifakı"nın  protokolü 5 Mayıs'ta YSK'ye teslim edildi.

İttifak yapan partiler, milletvekili aday listelerini ayrı ayrı  verecek. Ancak, "Cumhur İttifakı"na destek veren BBP, AK Parti listelerinden,  "Millet İttifakı"nda yer alan Demokrat Parti ise İYİ Parti listelerinden  milletvekili adayı gösterecek. Yeni yasal düzenlemeye göre, bu kişilerin kendi  partilerinden istifa etmesi gerekmeyecek.

SEYYAR SANDIK İÇİN 2 BİN 400 BAŞVURU

 24 Haziran seçimlerinde ilk kez hayata geçirilecek engelli ve yatağa  bağımlı hastalar için seyyar sandık uygulamasından yararlanmak amacıyla yaklaşık  2 bin 400 seçmen başvuru yaptı.

Başvurusu kabul edilen seçmenler, sandıkların kendilerine getirilmesi  suretiyle bulundukları yerde oy kullanabilecek. Seyyar sandık kabini, yatağa  bağımlı seçmenin evinde gizlilik temin edilecek ve oy kullanma rahatlığı  sağlanacak bir yere yerleştirilecek.

6 CUMHURBAŞKANI ADAYI YARIŞACAK

 Bu seçimde, yeni parlamentonun yanı sıra cumhurbaşkanı da seçilecek.  Seçmenler, iki oy pusulasını tek zarfa koyarak oyunu kullanacak.

Cumhurbaşkanı adaylarının pusuladaki yeri belli oldu. Oy pusulasında birinci sırada Muharrem İnce, ikinci sırada Meral Akşener, üçüncü sırada Recep Tayyip Erdoğan, dördüncü sırada Selahattin Demirtaş, beşinci sırada Temel Karamollaoğlu, altıncı sırada da Doğu Perinçek yer alacak. 

AK Parti ve MHP'nin kurduğu "Cumhur İttifakı" Cumhurbaşkanı Recep  Tayyip Erdoğan'ı, CHP Muharrem İnce'yi, HDP ise Selahattin Demirtaş'ı  cumhurbaşkanı adayı gösterdi.

Seçmenlerin imzasıyla cumhurbaşkanı adayı olmak üzere başvuran ve  gereken 100 bin imzayı toplayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet  Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu  Perinçek de cumhurbaşkanı adayları olarak yarışacak.

Cumhurbaşkanı adaylarının pusuladaki yeri de YSK'de çekilen kurayla  belirlendi. Buna göre, 24 Haziran'daki seçimde kullanılmak üzere cumhurbaşkanı  adayları için hazırlanan oy pusulasında birinci sırada Muharrem İnce, ikinci  sırada Meral Akşener, üçüncü sırada Recep Tayyip Erdoğan, dördüncü sırada  Selahattin Demirtaş, beşinci sırada Temel Karamollaoğlu, altıncı sırada da Doğu  Perinçek yer alacak.

60 ÜLKE VE 123 TEMSİLCİLİKTE SANDIK KURULACAK

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde Yurt Dışı Seçmen  Kütüğü'ne kayıtlı seçmenler için 60 ülke ve 123 temsilcilikte 7-19 Haziran  tarihlerinde ve azami 13 gün süre ile oy kullandırılacak.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde ise yurt dışında  30 Haziran-4 Temmuztarihlerinde ve azami 5 gün süre ile oy verilecek.

Yurt dışındaki temsilciliklerde oy verme saatleri hafta içi ve hafta  sonu 09.00-21.00 olarak uygulanacak, aynı ülke içinde oy kullanma gün ve saatleri  aynı olacak.

Yurt dışındaki seçmenlerin oy kullanacağı ülkelerden Almanya'da 13,  ABD'de 7, Fransa'da 6, Rusya, Çin ve Yunanistan'da 4'er, Avustralya, Avusturya,  Azerbaycan, Bulgaristan, İsviçre, İran ve Kazakistan'da ise 3'er temsilcilikte oy  verilebilecek.

24 Haziran'da bazı ülkelerdeki oy kullanma tarih ve süreleri şöyle:

      "- Almanya, Avusturya, Fransa: 7-19 Haziran (13 gün)

      - Danimarka: 9-19 Haziran (11 gün)

      - Avustralya: 9-17 Haziran (9 gün)

      - Norveç: 14-19 Haziran (6 gün)

      - Belçika, Hollanda, İsviçre: 15-19 Haziran (5 gün)

      - Birleşik Krallık: 16-19 Haziran (4 gün)

      - KKTC, Kanada, Bulgaristan: 16-18 Haziran (3 gün)

      - Çin, Rusya, Romanya, Suudi Arabistan, Yunanistan, Lübnan, İsrail,  Ukrayna: 16-17 Haziran (2 gün)

      - Azerbaycan, Irak, İran, İrlanda, İspanya, Mısır, Malta, Özbekistan,  Sırbistan: 17 Haziran (1 gün)"

Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı vatandaşlar oylarını gümrük  kapılarında da verebilecek. Gümrük kapılarında tatil günleri dahil 24 saat süre  ile oy kullanılabilecek. Gümrük kapılarında oy verme işlemi 24 Haziran saat  17.00'de sona erecek.

  YURT DIŞINDAKİ VATANDAŞLARIN OY KULLANABİLECEĞİ GÜMRÜK KAPIARI ŞÖYLE

"Sarp Karayolu, Kapıkule Karayolu, İpsala Karayolu, Hamzabeyli  Karayolu, Karkamış Karayolu, Cilvegözü Karayolu, Öncüpınar Karayolu, Çobanbey  Karayolu, Dereköy Karayolu, Şakirpaşa Havalimanı, Esenboğa Havalimanı, Antalya  Havalimanı, Çardak Havalimanı, Hasan Polatkan Havalimanı, Elazığ Havalimanı,  Gaziantep Havalimanı, Hatay Havalimanı, Süleyman Demirel Havalimanı, Atatürk  Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Adnan Menderes Havalimanı, Erkilet  Havalimanı, Konya Havalimanı, Dalaman Havalimanı, Bodrum-Milas Havalimanı, Samsun  Çarşamba Havalimanı, Trabzon Havalimanı, ZonguldakÇaycuma Havalimanı, Kuşadası  Limanı, Ayvalık Limanı, Derince Limanı, Mersin Limanı, Taşucu Limanı ve Samsun  Limanı."

  SEÇİM TAKVİMİNİN ÖNEMLİ AŞAMALARI ŞÖYLE: 

    - 18 Mayıs: İttifak yapan siyasi partiler saat 17.00'ye kadar  ittifaktan vazgeçebilecek. İttifaktan vazgeçen siyasi partiler YSK'ce ittifak  içerisindeki diğer siyasi partilere saat 18.00'e kadar bildirilecek.

      - 19 Mayıs: İttifaktan vazgeçen siyasi parti veya partiler, ittifak  içerisinde kalan diğer siyasi partilerin ittifak protokolünde yaptıkları  değişikliği veya ittifaktan vazgeçtiklerini saat 17.00'ye kadar bildirecek.

      - 20 Mayıs: İttifakların ve siyasi partilerin birleşik oy  pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'de kura çekilecek.

      - 21 Mayıs: Siyasi parti genel merkezleri seçime katılacakları seçim  çevrelerine ait listeleri en geç saat 17.00'ye kadar YSK'ye verecek. YSK, siyasi  partilerin aday listelerini incelemeye başlayacak. Bağımsız milletvekili adaylığı  için de saat 17.00'ye kadar il seçim kurullarına başvuru yapılacak.

      - 22 Mayıs: Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütükleri kesinleştirilecek.  Yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek. Yurt dışı  seçmenlerin oy kullanacakları tarih aralığı ve yer bilgileri YSK'nin internet  sitesinde ilan edilecek.

      - 25 Mayıs: Siyasi partilerin aday listeleri ve bağımsız adayların  başvuru evrakındaki eksikleri tamamlamalarının son günü.

      - 26 Mayıs: Milletvekili geçici aday listeleri YSK'ce Resmi Gazete'de  yayımlanacak ve itirazlar başlayacak.

      - 27 Mayıs: Geçici aday listelerine itirazlar saat 15.00'te sona  erecek ve 23.59'a kadar itirazlar karara bağlanacak.

      - 30 Mayıs: Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına  başlanacak. Tüm seçim çevreleri ve yurt dışı ile gümrük kapılarında kullanılacak  birleşik oy pusulalarının basımı ve dağıtımına başlanacak. YSK'ce milletvekili  kesin aday listeleri seçim çevreleri itibarıyla ilan edilmek üzere il seçim  kurullarına ve Resmi Gazete'ye gönderilecek.

      - 7 Haziran: Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi  başlayacak.

      - 8 Haziran: İl Seçim Kurullarınca miting alanları belirlenecek  Cumhurbaşkanı adayları, siyasi partiler ve bağımsız adaylara duyurulacak.

      - 13 Haziran: Başvuran cumhurbaşkanı adayları ile siyasi partilerin  radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman  sıralarının belirlenmesi için ad çekilecek.

      - 14 Haziran: Propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları  başlayacak.

      - 17 Haziran: Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak.  Seçmen bilgi kağıtlarının seçmene dağıtımı tamamlanacak.

      - 19 Haziran: Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek.

      - 23 Haziran: Seçim propagandası saat 18.00'de sona erecek.

      - 24 Haziran: Oy verme günü. Seçim yasakları saat 24.00'te sona  erecek. Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ilan edilecek. (saat 23.59)

  İKİNCİ OYLAMAYA İLİŞKİN TAKVİM

İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanmadığı takdirde 8  Temmuz 2018 pazar günü yapılacak ikinci oylamaya ilişkin seçim takvimi ise şöyle  işleyecek:

      - 25 Haziran: İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin  herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde aday ikamesinin son günü. (Saat  17.00). İkinci oylama propaganda döneminin başlangıcı.

      - 26 Haziran: İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme  tutanaklarına karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazın son günü. (Saat 17.00).  İlçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazlar il seçim kurullarınca en  geç 23.59'a kadar karara bağlanacak.

      - 28 Haziran: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme  tutanaklarına karşı yapılan itiraz YSK'ce karara bağlanacak.

      - 29 Haziran: YSK kesin seçim sonuçlarını ilan edecek.

      - 30 Haziran: Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemine  başlanacak.

      - 4 Temmuz: Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek.

      - 7 Temmuz: Seçim propaganda dönemi saat 18.00'de sona erecek.

      - 8 Temmuz: Oy verme günü. Seçim yasakları saat 24.00'te sona  erecek.

      - 9 Temmuz: Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ilan edilecek.

      - 12 Temmuz: YSK kesin seçim sonuçlarını ilan edecek.

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