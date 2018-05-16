16 Mayıs 2018 Çarşamba2 Ramazan 1439
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İsrail Büyükelçisi Na'eh, ülkesine gitti

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İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, ülkesine döndü. Atatürk Havalimanı'nda tüm yolcularına uygulanan güvenli prosedürlerine tabii tutulan Na'eh, THY uçağı ile Tel Aviv'e gitti.
İsrail Büyükelçisi Na'eh, ülkesine gitti
İsrail Büyükelçisi Na'eh, ülkesine gitti İsrail Büyükelçisi Na'eh, ülkesine gitti İsrail Büyükelçisi Na'eh, ülkesine gitti

Ülkesine dönmesi istenen İsrail'in Ankara Büykelçisi Eitan Na'eh, bu sabah 08.00'ta THY uçağı ile Ankara'dan İstanbul'a geldi. VIP Salonunu kullanmayan ve normal yolcular gibi İç hatlar terminalinden geçen Na'eh, korumasıyla birlikte dış hatlar terminaline geldi.

GAZETECİLERİ GÖRÜNCE ŞİKAYET ETTİ

THY'nin 11.15'te yapılacak tarifeli seferiyle Tel Aviv'e gitmek üzere bilet işlemlerini yaptıran Na'eh, ardından uçağın kapısına gitti. Burada karşısında gazetecileri gören Na'en, görevlilere görüntü alınması ile ilgili şikayette bulundu. 

HER YOLCUYA UYGULANAN PROSEDÜR UYGULANDI

Uçağın kapısında her yolcuya uygulanan güvenlik prosedürleri, İsrail Büyükelçisi Na'eh için de uygulandı. Üzeri titizlikle aranan İsrail Büyükelçisi, bir süre bekledikten sonra uçağa gitti. 

DÜN 'ÜLKENE DÖN' DENİLMİŞTİ

Filistin ve Gazze'de dün İsrail tarafından 60'tan fazla sivilin katledilmesinin ardından Türk Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh'ten ülkesine dönmesi istenmişti. 

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