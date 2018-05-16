Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şubat ayında yapılan operasyonda 28 şüpheli gözaltına alınmış, 'uyuşturucu çetesi lideri' Saide D., evinde uyuşturucu maddeye rastlanmadığı gerekçesiyle serbest bırakılmıştı.
Serbest bırakılma kararının ardından kapsamlı yeni bir soruşturma açıldı. Saide D.'nin, Gaziosmanpaşa dışında Çayırbaşı'ndaki bir evi daha uyuşturucu ticareti için kullandığı tespit edildi.
14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Sabah'da yer alan habere göre Zehir satışı yapılan noktaları tek tek tespit eden Sarıyer Polisi, operasyonun düğmesine bastı. 14 kişi gözaltına alındı. Saide D.'nin yakalandığı evin çocuk odasında uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi. Ayrca çok sayıda uyuşturucu hap ve kilolarca uyuşturucu yakalandı.
BÖLGE HALKI BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI
Çayırbaşı Mahallesi'nde uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan ve gizli zulaları olan kaçak 8 bina İBB kararıyla yıkıldı. Çete lideri Saide D. ve 6 adamı tutuklandı. Haberi alınca büyük sevinç yaşayan bölge halkı, "Artık buralarda inşallah bir daha uyuşturucu kullanımından ölen olmayacak" diye dua etti. Saide D.'nin kocası ve bir oğlunun uyuşturucudan, diğer bir oğlunun ise cinayetten tutuklu olduğu belirtildi.
UYUŞTURUCU PARASIYLA DANS
Polis, çetenin torbacılarından Tolga G.'nin uyuşturucu paralarıyla dans ettiği anları gösteren bir videoya ulaştı. Tutuklanan Tolga G., videoda paraları göbeğine koyarak eğlenmekten kaçınmıyor.
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Saide D., 14 adamıyla birlikte tekrar yakalandı!
Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şubat ayında yapılan operasyonda 28 şüpheli gözaltına alınmış, 'uyuşturucu çetesi lideri' Saide D., evinde uyuşturucu maddeye rastlanmadığı gerekçesiyle serbest bırakılmıştı.
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