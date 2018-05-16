16 Mayıs 2018 Çarşamba2 Ramazan 1439
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Fakıbaba'dan İsrail Tarım Bakanına sert cevap!

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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel'in, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamalara çok sert cevap verdi.
Fakıbaba'dan İsrail Tarım Bakanına sert cevap!
Fakıbaba'dan İsrail Tarım Bakanına sert cevap! Fakıbaba'dan İsrail Tarım Bakanına sert cevap! Fakıbaba'dan İsrail Tarım Bakanına sert cevap!

Ariel'in açıklamasının ve akabinde sarf ettiği sözlerin talihsiz  olmasının yanında tehditkar ifadeler içerdiğine dikkati çeken Fakıbaba, "Bu yönüyle de kınanmayı hak ediyor." diye konuştu.

Fakıbaba, Filistin halkına zulmetmeyi politika edinmiş ve bu konuda  her tür pervasızlığı sergileyebilecek bir devletin bakanının, Türkiye'yi, tarım  konusu üzerinden tehdit etmeye kalkışmasının kabul edilemeyeceğini ifade ederek,  Türkiye'nin, güçlü ekonomisi, tarımı dahil güçlü ve dinamik sektörleriyle büyük bir ülke olduğunu vurguladı.

Fakıbaba, şunları kaydetti:

BEYHUDE ÇABALAR

"Dünyanın çeşitli ülkeleriyle tarımsal ticari ilişkileri bulunan ve  tarımda net ihracatçı olan ülkemizin İsrail gibi küçük bir ülkenin 'ithalatı  dondurması'ndan çekinmesi asla düşünülemez. Ülkemizin tarımı, artık dünya  piyasasında alternatif pazarlar bulma noktasında sıkıntı yaşamayan dinamik bir  yapıya sahiptir. Dolayısıyla Türkiye'yi, küçük bir devletin bu tür tehditlerle  sindirmeye çalışmasının beyhude bir çaba olduğunu ve bu tür tehditlere pabuç  bırakmayacağımızı İsrail'in bilmesi gerekiyor. Halkımız, mazlumların gür sesi  olan Sayın Cumhurbaşkanımızın Filistin konusunda da yanındadır. Bizler Filistin  davasını Türkiye'nin davası olarak görüyor ve Kudüs'ü kırmızı çizgimiz olarak  değerlendiriyoruz. Hiçbir ekonomik kaygı, bizim Kudüs sevdamızın ve  Filistinlilerin haklı davasını savunmamızın önüne geçemez."

TÜRKİYE'NİN TARIMSAL İHRACATINDA İSRAİL'İN PAYI DÜŞÜK

Türkiye'nin İsrail'e genel ihracatı geçen yıl itibarıyla 3,4 milyar  dolar, ithalatı ise 1,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. İki ülke arasındaki  genel dış ticaret hacmi ise geçen yıl 4,9 milyar dolar oldu. Türkiye'nin bütün  ülkelere toplam ihracatına bakıldığında İsrail'e yapılan ihracat yüzde 2,2  seviyesinde bulunuyor.

Tarımsal ticarette de net ihracatçı konumunda olan Türkiye'nin  İsrail'e tarımsal ihracatı geçen sene 270 milyon dolar olarak kayıtlara geçerken,  tarımsal ürün ithalatı 38 milyon dolar düzeyinde kaldı. Toplam tarımsal ticaret  hacmi de 308 milyon dolar seviyesinde kaydedilirken Türkiye'nin tarımsal  ihracatında İsrail'in payı sadece yüzde 1,6 oldu.

Türkiye, İsrail'e en çok sigara, su, domates, sakız, yumuşak şeker,  gofret, buğday unu, bazı ekmek çeşitleri, ayçiçeği tohumu yağı, çikolata ve kakao  içeren gıdalarla kabuksuz fındık ihraç ediyor.

İsrail ise Türkiye'ye sebze tohumları, hurma, turunçgil suyu, meyan  balı ve özü, fruktoz, çeşni ve lezzet verici karışımlar, kabuksuz badem, hazır  hayvan yemleri gibi tarımsal ürünler satıyor.

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