16 Mayıs 2018 Çarşamba2 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:52Güneş 05:39Öğle 13:06İkindi 17:01Akşam 20:22Yatsı 22:01
    • 30°C Adana
    • 28°C Adıyaman
    • 25°C Afyon
    • 19°C Ağrı
    • 28°C Amasya
    • 26°C Ankara
    • 29°C Antalya
    • 24°C Artvin
    • 31°C Aydın
    • 32°C Balıkesir
  • BIST: 102.082 0.53
  • Altın: 184,087 -0.17
  • Dolar: 4,4377 0.04
  • Euro: 5,2295 -0.64

CHP'yi sarsan casus virüs programı neyin nesi!

»
CHP'deki casus virüs programı skandalının ayrıntılarını Almanya'nın etkin gazetesi yazdı.
CHP'yi sarsan casus virüs programı neyin nesi!
CHP'yi sarsan casus virüs programı neyin nesi! CHP'yi sarsan casus virüs programı neyin nesi! CHP'yi sarsan casus virüs programı neyin nesi!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçen yaz düzenlediği “Adalet Yürüyüşü”nü takip etmek isteyenlerin telefonlarına virüs yüklenmesi skandalı büyüyor. Ürünlerin sadece istihbarat örgütlerine ürünlerini pazarlayan Alman yazılım şirketi Finfisher’in, Adalet Yürüşü için kurduğu tuzak internet sitesi üzerinden, aralarında çok sayıda siyasetçi ve milletvekilinin de olduğu binlerce kişinin telefonuna sızdığı ortaya çıktı.

Almanya’nın en etkili gazetelerinden Süddeutsche Zeitung’un ortaya çıkardığı haberin detayları ortaya çıktı. Kendi internet sitesinde “sadece istihbarat örgütlerine ürün pazarladığını” söyleyen Finfisher yazılım şirketinin, FinSpy adlı casus programını Adalet Yürüyüşü’nü merak edenlerin telefonlarına nasıl kurnazca indirttiği ortaya çıktı.

Bilişim özgürlükleri için mücadele eden AccessNow’un hazırladığı detaylı rapora göre, kullanıcılar, “istihbarat örgütlerine satılan” yazılımı telefonlarına şu şekilde yükledi:

1- Yazılımı satın alan “istihbarat örgütü”, önce www.adaleticinyuru.com adlı bir internet sitesi kurdu. Bu siteye girildiğinde, ana sayfada Android işletim sistemi kullanan telefonlanda GooglePlay üzerinden indirilebilecek bir programın tanıtımı yapıldı.
2- Tuzak sitenin (www.adaleticinyuru.com) tanıtımı için, sahte Twitter hesapları açılarak, bunlar üzerinden adresin tanınması sağlandı. Sahte hesaplar, Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşü için kullanılan #AdaletYuruyusu ve #AdaletİçinYürü etiketlerini de kullanarak farklı kullanıcılara tuzak internet adresini gösterdiler.

3- Daha fazla insana ulaşmak için, Kılıçdaroğlu ile birlikte yürüyen CHP’nin önde gelen isimlerinden Engin Altay, Mustafa Balbay’ın da aralarında bulunduğu isimlerin tweet’lerinin altına, bu sahte Twitter hesapları tuzak sitenin adresini “mention” yöntemiyle ekledi.

4- Kurulan sahte Twitter hesapları, CHP ile organik bağları olduğunu göstermek için, yine CHP adına açtıkları sahte hesaplarla karşılıklı takipleştiler. Böylece, normal kullanıcılarda “güvenilir” bir izlenim yaratmaya çalıştılar. Bot hesapların, daha önce FETÖ ve Fuat Avni karşıtı kampanyalarda kullanıldığı da gözden kaçmadı.

5- Tuzağa düşerek bot hesapların attığı linki tıklayarak indirme butonuna basanlar, Adalet Yürüyüşü’ndeki gelişmeleri takip edebileceklerini düşünürken, cep telefonlarına casus yazılımı bulaştırmış oldular. Yazılım, cep telefonundaki bütün görüşmeleri, SMS’leri, WhatsApp ve Viber’deki aksiyonları takip edebilmeye başladı. Bu arada yazılımın yerleştirildiği internet sitesi artık çalışmıyor.

SİLMEK KOLAY DEĞİL

Türkiye’den aralarında çok sayıda siyasetçi ve gazeteninin de bulunduğu binlerce kullanıcıya bulaştığı sanılan tuzak programı temizlemek de kolay değil. Telefonu fabrika ayarlarına dönüştürmek bile bazı cihazlarda tam bir çözüm anlamına gelmiyor. Virüs bulaştığı düşünülen cihazların, uzmanlar tarafından denetlenmesi gerektiği tavsiye ediliyor.

KILIÇDAROĞLU: BU AHLAKSIZLIĞI YAPANI BULUN

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında, CHP’lilerin telefonlarının Adalet Yürüyüşü sırasında dinlenmesi skandalıyla ilgili Alman hükümeti aleyhine Almanya’da dava açacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu casus yazılımla ilgili şunları söyledi;

-Telefonlarımızı dinlemişler: Biz dünya tarihine geçen bir Adalet Yürüyüşü yaptık. Yürürken, MYK toplantılarını, grup toplantılarını herkesin önünde yaptık. Fakat bir gördük ki bizim bütün telefonlarımızı dinlemişler. Dinlemeyi öngören casus programı Almanya’daki bir firma tarafından üretilmiştir. Bu casus programı Alman hükümetinin izni olmadan başka bir ülkeye satılamaz. Alman medyası üzerinde duruyor. Gerekirse Almanya’ya dava açacağiz: Google 29 gün bu program internette kalınca bunun bir casusluk programı olduğunu keşfediyor, hemen çekiyor, indiriyor.

-Şimdi biz merak ediyoruz, bu casusluk programını Alman hükümeti, Türkiye’de kimlere sattı? Bunun ortaya çıkması lazım. Eğer demokrasi, insan hakları, yaşamın gizliliği diyorsanız ortaya çıkarın. Bunlar ortaya çıkarmazsa Almanya’da ortaya çıkacak. Alman hükümeti bunu itiraf etmek zorunda kalacak. Biz gerekirse Alman hükümeti aleyhine Almanya’da dava açacağız.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Üye topluyordu! Kritik isim de yakalandıÜye topluyordu! Kritik isim de yakalandıİnternet üzerinden faaliyet yürüten Kayseri merkezli Anadolu Farm firmasına üye topladığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.
CHP'yi sarsan casus virüs programı neyin nesi!CHP'yi sarsan casus virüs programı neyin nesi!CHP'deki casus virüs programı skandalının ayrıntılarını Almanya'nın etkin gazetesi yazdı.
İsrail'den sonra Mısır da Türkiye'ye izin vermediİsrail'den sonra Mısır da Türkiye'ye izin vermediBaşbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Filistin'deki yaralıların Türkiye'ye getirilmesi için İsrail ya da Mısır'a uçak indirilmesi gerektiğini belirterek, her iki ülkenin de şu ana kadar buna izin vermediğini söyledi.
Binlerce öğretmen adayına müjde!Binlerce öğretmen adayına müjde!Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Bu yıl 25 bin öğretmenimizi eğitim ailesiyle buluşturacağız. 5 bin adayın mülakatları Haziran'da yapılacak" dedi.
Saide D., 14 adamıyla birlikte tekrar yakalandı!Saide D., 14 adamıyla birlikte tekrar yakalandı!İstanbul'da bonzainin imalat merkezi olarak bilinen Çayırbaşı'na yönelik operasyonda gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Zehir tüccarı Saide D., 14 adamıyla birlikte tekrar yakalandı ve bu sefer tutuklandı.
Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybettiSalih Mirzabeyoğlu hayatını kaybettiKamuoyunda "Salih Mirzabeyoğlu" olarak tanınan Salih İzzet Erdiş, 68 yaşında hayatını kaybetti.
  • İsrail Büyükelçisi Na'eh, ülkesine gitti16 Mayıs 2018 Çarşamba 13:40
  • Cezaevindeki 2 Yunan askere sürpriz ziyaret!16 Mayıs 2018 Çarşamba 13:03
  • Fakıbaba'dan İsrail Tarım Bakanına sert cevap!16 Mayıs 2018 Çarşamba 12:55
  • İsrail'i kınayamadı!16 Mayıs 2018 Çarşamba 12:44
  • Anneden engelli kızına cinsel istismar!16 Mayıs 2018 Çarşamba 12:20
  • "Laiklik elden gidiyor" diyen dede yine gündemde!16 Mayıs 2018 Çarşamba 12:00
  • Seçim takvimi nasıl işleyecek?16 Mayıs 2018 Çarşamba 11:40
  • Trafikte pes dedirten görüntü! Meyve tabağı ve tespih...16 Mayıs 2018 Çarşamba 11:20
  • Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!16 Mayıs 2018 Çarşamba 11:00
  • Millete tehditler savurmuştu! Gözaltına alındı16 Mayıs 2018 Çarşamba 10:06
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri