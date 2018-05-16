16 Mayıs 2018 Çarşamba2 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:52Güneş 05:39Öğle 13:06İkindi 17:01Akşam 20:22Yatsı 22:01
    • 31°C Adana
    • 29°C Adıyaman
    • 25°C Afyon
    • 19°C Ağrı
    • 29°C Amasya
    • 28°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 22°C Artvin
    • 33°C Aydın
    • 31°C Balıkesir
  • BIST: 101.888 0.34
  • Altın: 183,166 -0.67
  • Dolar: 4,4241 -0.26
  • Euro: 5,2065 -1.08

Hainlerin katliam mesajları dava dosyasında

»
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbecilerin verdiği kanlı emirleri içeren ve sözde yurtta sulh konseyi üyesi sanık eski yarbay Ertuğrul Terzi'nin telefonunda bulunan katliam mesajları dava dosyasına girdi.
Hainlerin katliam mesajları dava dosyasında
Hainlerin katliam mesajları dava dosyasında Hainlerin katliam mesajları dava dosyasında Hainlerin katliam mesajları dava dosyasında

Sanıklar firari eski tuğgeneral Ali Kalyoncu, eski albay Yusuf  Bayazıt, eski yarbaylar Ertuğrul Terzi, Nuri Büyükyazıcı, Ejder Yıldırım, Savaş  Kabaklı ve Ercan Türkben'in yer aldığı yazışma grubundaki darbenin kanlı yüzünü  ortaya koyan mesajlar, dava dosyasına eklendi.

Genelkurmay çatı davasının sanığı Terzi'nin incelemesi tamamlanan  telefonunda, darbe girişimi gecesi Jandarma Genel Komutanlığı ve Ankara Emniyet  Müdürlüğünün savaş uçaklarıyla vurulması, darbeyi engellemeye çalışan  vatandaşların da şehit edilmesi talimatını içeren yazışmalar tespit edildi.

Kamu kurumlarının işgaline yönelik planlar

WhatsApp gurubunda, silah ve mühimmat takviyesine ilişkin yazışmalar  ile aralarında Anadolu Ajansı'nın (AA) da bulunduğu kritik kamu kurumlarının  işgaline yönelik planlar yapıldığı yazışmalara yansıdı.

 Sanıkların darbe girişiminin ilk saatlerindeki yazışmaları şu şekilde:

Ejder Yıldırım: Migyem (Mühimmat Islah Geliştirme ve Yenileştirme  Merkezi) haber verildi. Yolda.

Savaş Kabaklı: Tamam.

Yıldırım: 20 dk mühimmat.

Ercan Türkben: Geç, acele et.

Yıldırım: 1 bölük 5 dk çıkış, Valilik, AA, Tandoğan, Beşevler için  Nuri tanklar.

Yıldırım: Mesajlar alınıyor mu? Cevap verin.

 Kabaklı: Tamam. Çıkın.

Yıldırım: Emniyet iki tank.

Türkben: Geliyor.

"Uçaklar doğrudan müdahale edecek"

Yazışmalara göre, Jandarma Genel Komutanlığında halkın direnişiyle  karşılaşan Yıldırım, kalabalığın dağıtılması için ısrarla hava desteği istedi.

Yıldırım'ın bu talebi darbecilerin kontrolündeki savaş uçaklarının  havalandığı Akıncı Üssü'nde karışlık buldu.

Bu kapsamda önce Ankara Emniyet Müdürlüğünü hedef alan uçaklar, daha  sonra Jandarma Genel Komutanlığına yöneldi ancak darbeci pilot, bu bölgeye yakın  Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kavşağını bombaladı.

O anlara ilişkin, bilirkişi raporunda yer alan darbecilerin  yazışmaları şöyle:

Yıldırım: Emniyet hava, kuvvet macunu.

Kabaklı: Ejder, hava desteği başka yerde, elindekini kullan.

Türkben: Yeriniz neresi?

  Ali Kalyoncu: Ejder geri çekil. Hava kuvvetleri emniyete doğrudan  müdahale edecek.

Kabaklı: Ejder, uygula.

"Vatandaşları direkt indirin"

Firari sanık eski Tuğgeneral Kalyoncu'nun, darbe girişimine direnen  vatandaşların şehit edilmesi emrinin darbeciler tarafından anında uygulandığı da  yazışmalara şöyle yansıdı:

Kalyoncu: Hiçbir vatandaşın ZPT veya araçların üzerine çıkmasına  müsaade edilmeyecek. Direkt müdahale edin, indirin.

Yıldırım: Ok. Ettik, 8-10.

Kabaklı: "Nuri neredesin?

Büyükyazıcı: Komutanım ben 3 tekerlekli araçla geliyorum. Tabur  komutanı arıza çıkarıyor.

Terzi: Komutanım jandarmanın emniyetini aldım. Bayağı biriktiler.

Yusuf Bayazıt: Kara Havacılık Komutanlığından 40 bin mühimmat  vereceğim Genelkurmay için, kışlada bekliyoruz.

Terzi: İş makineleri ve çok kalabalıklar. Takviye imkanı var mı?

Kalyoncu: Çok az bekle.

Terzi: Emredersiniz komutanım.

Kalyoncu: Durumu değerlendir, kararını ver. Neye ihtiyacın var?

Terzi: Helikopter, uçak komutanım.

Kalyoncu: Tamam. Mühimmat olarak?

Terzi: Sanırım jandarmaya girdiler.

 Kalyoncu: Giren kim?

 Terzi: Polis. Tam isabetli uçaklar uçsunlar, devamlı. Komutanım  yardım, uçak.

Kalyoncu: Nereye istiyorsun, nokta?

Terzi: Aynı yer.

Kalyoncu: AŞTİ, saray yoluna.

Terzi: ZMA taraf değişti, etrafım sarıldı.

Kalyoncu: Önceki yere geliyor.

Terzi: Doğusuna, komutanlık içinde polis kobrası var.

Kalyoncu: Mühimmat getirilirse sana nasıl ulaştırılır, ortam nasıl?"

Son yazışmayı 16 Temmuz saat 07.01'de yapan cuntacıların, darbe  girişimi püskürtülmesine rağmen kanlı eylemlerini uygulamaktan vazgeçmedikleri  belirlendi.

Sözde "yurtta sulh konseyi" üyeleri Kalyoncu ile Terzi, Ankara 17.  Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Genelkurmay çatı davasının sanıkları arasında yer  alıyor.

Sanıklar hakkında hazırlanan iddianamelerde, Terzi'nin darbe  girişiminde Beştepe'deki Jandarma Genel Komutanlığını, sanık Yıldırım'ın da  Ankara Emniyet Müdürlüğünü ele geçirmeye çalıştığı ifade ediliyor.

Eski yarbay Büyükyazıcı, Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesince karara  bağlanan 28. Piyade Tugay Komutanlığındaki Tank Taburu davasında 6 kez  ağırlaştırılmış müebbet ve 658 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

6muab_1526460973_2694.jpgf5mem_1526460974_3812.jpgc2vuj_1526460975_4592.jpgaihfi_1526460976_4946.jpg

gyfvt_1526460977_5594.jpgiiio7_1526460978_6243.jpggknrl_1526460979_6813.jpggnvbu_1526460980_7795.jpg4eejb_1526460981_9162.jpg

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Trump'a Brunson cevabı! Mektup ortaya çıktıTrump'a Brunson cevabı! Mektup ortaya çıktıABD Kongresi Senato ve Temsilciler Meclisi’nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben yazılan mektuplara cevaben ABD Başkanı Donald J.Trump'a yazılan mektup, bugün TBMM AK Parti Grup Başkanlığı’nda imzaya açıldı.
Vitrinin içinden çıkanı görünce ağzınız açık kalacakVitrinin içinden çıkanı görünce ağzınız açık kalacakİstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri suç örgütü lideri İlyas Alaaddin Saral’ı 3 Mayıs’ta Eyüpsultan’da bulunan evinde yakalayarak gözaltına almıştı.
O öğretmen intihar ettiO öğretmen intihar ettiDenizli'de bir ilkokulda, 9 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan sınıf öğretmeni 53 yaşındaki Ferruh A., Kocabaş Cezaevi'ndeki koğuşunda kendini pijamasıyla yatağına asarak intihar etti.
Hainlerin katliam mesajları dava dosyasındaHainlerin katliam mesajları dava dosyasındaFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbecilerin verdiği kanlı emirleri içeren ve sözde yurtta sulh konseyi üyesi sanık eski yarbay Ertuğrul Terzi'nin telefonunda bulunan katliam mesajları dava dosyasına girdi.
81 yaşında işlediği suçu duyunca ürpereceksiniz81 yaşında işlediği suçu duyunca ürpereceksinizEdirne'de tartıştığı eşi Kıymet Özkan'ı (81) keserle başına vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan İsmail Özkan (81), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Pişman olduğunu belirten İsmail Özkan'ın, adliyeye götürülürken, yürümekte zorlandığı görüldü.
Müdürden aracını durduran polise skandal sözler!Müdürden aracını durduran polise skandal sözler!ŞIRNAK'ta dört polis memuru, İl Sağlık Müdürü Nedim Uzun'un aracını aramak isteyince tartışma yaşandı.
  • Üye topluyordu! Kritik isim de yakalandı16 Mayıs 2018 Çarşamba 14:40
  • CHP'yi sarsan casus virüs programı neyin nesi!16 Mayıs 2018 Çarşamba 14:20
  • İsrail'den sonra Mısır da Türkiye'ye izin vermedi16 Mayıs 2018 Çarşamba 14:03
  • Binlerce öğretmen adayına müjde!16 Mayıs 2018 Çarşamba 14:02
  • Saide D., 14 adamıyla birlikte tekrar yakalandı!16 Mayıs 2018 Çarşamba 14:00
  • Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti16 Mayıs 2018 Çarşamba 13:41
  • İsrail Büyükelçisi Na'eh, ülkesine gitti16 Mayıs 2018 Çarşamba 13:40
  • Cezaevindeki 2 Yunan askere sürpriz ziyaret!16 Mayıs 2018 Çarşamba 13:03
  • Fakıbaba'dan İsrail Tarım Bakanına sert cevap!16 Mayıs 2018 Çarşamba 12:55
  • İsrail'i kınayamadı!16 Mayıs 2018 Çarşamba 12:44
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri