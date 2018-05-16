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Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti

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Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti
Kamuoyunda "Salih Mirzabeyoğlu" olarak tanınan Salih İzzet Erdiş, 68 yaşında hayatını kaybetti.
Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti

 

Kamuoyunda "Salih Mirzabeyoğlu" olarak tanınan ve 7  Mayıs'ta beyin ölümü gerçekleşen Salih İzzet Erdiş, 68 yaşında hayatını kaybetti. 

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, geçirdiği beyin kanamasının  ardından tedavi edildiği Yalova Devlet Hastanesi'nde 7 Mayıs'ta beyin ölümü  gerçekleşen, daha sonra İstanbul'daki Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar  Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledilen Erdiş'in, yaşam destek  ünitesine bağlı süren organ fonksiyonları da durdu.

28 ŞUBAT'IN SEMBOL İSİMLERİNDEN BİRİYDİ

28 Şubat sürecinde İBDA/C davasından hüküm giyen, talebi üzerine yeniden yargılanmasına karar verilerek tahliye edilen, kamuoyunda 'Salih Mirzabeyoğlu' olarak tanınan Salih İzzet Erdiş, yargılandığı davada, her türlü kuşkudan uzak, hukuka uygun kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraat edilmişti.

68 YILLIK ÖMRE 60 KİTAP SIĞDIRDI

İlk yazılarını lise yıllarında Babıali'de Sabah gazetesinde yayınlayan, siyaset, sanat, felsefe, hukuk, etimoloji, mitoloji, edebiyat, matematik, fizik ve iktisat gibi çok geniş bir sahada eserler kaleme alan Mirzabeyoğlu, 68 yıllık ömrüne yaklaşık 60 kitap sığdırdı.

İngilizce ve Arapça'ya tercüme edilen Mirzabeyoğlu'nun eserleri, Latin Amerika'dan Afrika'ya, Mısır'dan Tunus'a, Kuveyt'ten Filistin'e ve Türkistan'a kadar geniş bir coğrafyada takip ediliyor. Özellikle "Başyücelik Devleti" isimli eseri, önemli birçok devlet lideri tarafından bizzat tetkik edildi.

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Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybettiSalih Mirzabeyoğlu hayatını kaybettiKamuoyunda "Salih Mirzabeyoğlu" olarak tanınan Salih İzzet Erdiş, 68 yaşında hayatını kaybetti.
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