Burak Yılmaz isyan etti! Şok sözler...

Trabzonspor'da sakatlığından dolayı dün Almanya'da ameliyat olan Burak Yılmaz, Trabzonspor Kulübü Genel Koordinatörü Özkan Sümer'in açıklamalarına tepki gösterdi.

Tecrübeli golcü attığı tweet'te; 'Benimle alakalı ne olduğu anlaşılmayan açıklamalar yapmak yerine, arayıp da geçmiş olsun demeyi düşündünüz mü?' diyerek sosyal medyadan isyan etti.



Özkan Sümer ne demişti?

Trabzonspor Genel Koordinatörü Sümer: "Burak Yılmaz'ın temasları olup olmadığını bilmiyoruz. Biz de dıştan bir kısım bilgilerle yetiniyoruz. Burak ile ilgili net bir bağlantı, bizim tarafımızdan net karar ortaya çıkmış değil." açıklamasında bulunmuştu.