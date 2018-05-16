Gelecek sezon için şimdiden yeni yönetimiyle planlamalara başlayan Trabzonspor, Beşiktaş ile dev bir takas yapmaya hazırlanıyor.
Yüksek maliyetli oyunculardan kurtulmak isteyen Bordo-Mavililer, Sosa'yı yeniden takımda görmek isteyen Kartal'a "Gökhan Töre ve Mustafa Pektemek'i bize verin, biz de size Sosa'yı verelim" teklifi yapmaya hazırlanıyor.
Siyah-Beyazlılar'ın yeniden kadroda görmek istediği Sosa için gelen teklifi değerlendirmeye alan Bordo-Mavililer, yeni bir öneri ile Siyah-Beyazlı kulübün kapısını çalmaya hazırlandıkları öğrenildi.
Trabzonspor'un Sosa karşılığında Beşiktaş'ta fazla forma şansı bulamayan Gökhan Töre ve Mustafa Pektemek'e karşılık Sosa'yı isteyecek.
Başkan Fikret Orman'ın bu teklife sıcak bakması halinde Arjantinli yıldız gelecek sezondan itibaren eski takımında forma giymeye başlayacak. Gökhan Töre ve Mustafa Pektemek de Trabzon'un yolunu tutacak.
BURAK TRANSFERİ DE BİTİRİLECEK
Her iki kulüp de aralarındaki iyi diyaloğu kullanarak hem bu takas operasyonunu hem de Burak Yılmaz transferini bitirmeyi hedefliyor.
Beşiktaş ve Trabzonlu yetkililerin, ligin sona ermesi ile birlikte yeniden bir araya gelerek Sosa ve Burak Yılmaz transferlerini olumlu sonuçlandırması bekleniyor. (Habertürk)
16 Mayıs 2018 Çarşamba2 Ramazan 1439
- Üye topluyordu! Kritik isim de yakalandıKocaman'dan itiraf! "En büyük hatam..."Cenk Tosun'a şok! Hocası kovulduAykut Kocaman'ı kahreden iki maç!Slaven Bilic'in yeni rotası Almanya!Beşiktaş ile Trabzonspor'dan dev takas!Talisca'dan veda sözleri! Sosyal medyadan duyurduBurak Yılmaz isyan etti! Şok sözler...CHP'yi sarsan casus virüs programı neyin nesi!İsrail'den sonra Mısır da Türkiye'ye izin vermedi
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 03:52 Güneş 05:39 Öğle 13:06 İkindi 17:01 Akşam 20:22 Yatsı 22:01
- 30°C Adana
- 28°C Adıyaman
- 25°C Afyon
- 19°C Ağrı
- 28°C Amasya
- 26°C Ankara
- 29°C Antalya
- 24°C Artvin
- 31°C Aydın
- 32°C Balıkesir
- BIST: 102.082 0.53
- Altın: 184,087 -0.17
- Dolar: 4,4377 0.04
- Euro: 5,2295 -0.64
Beşiktaş ile Trabzonspor'dan dev takas!
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kocaman'dan itiraf! "En büyük hatam..."Deneyimli çalıştırıcı, bu sezon en büyük hatalarından birinin Topal - Josef ikilisini bozmak olduğunu söyledi. Kocaman, ilk iki maçtan sonra 9 hafta bu futbolcuları aynı anda oynatmamıştı.
Cenk Tosun'a şok! Hocası kovulduCenk Tosun'un forma giydiği Everton, teknik direktör Sam Allardyce'ın görevine son verdi.
Aykut Kocaman'ı kahreden iki maç!Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Kardemir Karabükspor'u 7-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından gazetecilerle kısa bir sohbet gerçekleştirdi.
Slaven Bilic'in yeni rotası Almanya!Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt, teknik direktörlük görevine Hırvat taktisyen Slaven Bilic'i getirmeye hazırlanıyor.
Beşiktaş ile Trabzonspor'dan dev takas!Sezonun ardından Beşiktaş ve Trabzonspor, tarihi bir takasa imza atmanın planlarını yapıyor.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Sahur programında Nihat Hatipoğlu'nu güldüren soru!
- Mısır Çarşısı'nın sembolü geri döndü
- Kaza yapan aracı görenler şaşkına döndü
- Hasan Sağındık'ın acı günü
- Abdülaziz Bayındır imsakiye bastı
- 30 yıldır aralıksız oruç tutuyor!
- Anneannesini öldüren torunun ifadesi kan dondurdu!
- Aldığı her nefeste 70 dolar kazanıyor!
- Havalimanında acı son!
- Yıldız Tilbe "Allah kafirlere fırsat vermesin"
- İntihar mı, cinayet mi? Küvetteki ölümde büyük sır!
- Daire başkanından skandal! Hesap verecek
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.