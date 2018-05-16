Beşiktaş ile Trabzonspor'dan dev takas!



Gelecek sezon için şimdiden yeni yönetimiyle planlamalara başlayan Trabzonspor, Beşiktaş ile dev bir takas yapmaya hazırlanıyor.



Yüksek maliyetli oyunculardan kurtulmak isteyen Bordo-Mavililer, Sosa'yı yeniden takımda görmek isteyen Kartal'a "Gökhan Töre ve Mustafa Pektemek'i bize verin, biz de size Sosa'yı verelim" teklifi yapmaya hazırlanıyor.



Siyah-Beyazlılar'ın yeniden kadroda görmek istediği Sosa için gelen teklifi değerlendirmeye alan Bordo-Mavililer, yeni bir öneri ile Siyah-Beyazlı kulübün kapısını çalmaya hazırlandıkları öğrenildi.



Trabzonspor'un Sosa karşılığında Beşiktaş'ta fazla forma şansı bulamayan Gökhan Töre ve Mustafa Pektemek'e karşılık Sosa'yı isteyecek.



Başkan Fikret Orman'ın bu teklife sıcak bakması halinde Arjantinli yıldız gelecek sezondan itibaren eski takımında forma giymeye başlayacak. Gökhan Töre ve Mustafa Pektemek de Trabzon'un yolunu tutacak.



BURAK TRANSFERİ DE BİTİRİLECEK



Her iki kulüp de aralarındaki iyi diyaloğu kullanarak hem bu takas operasyonunu hem de Burak Yılmaz transferini bitirmeyi hedefliyor.



Beşiktaş ve Trabzonlu yetkililerin, ligin sona ermesi ile birlikte yeniden bir araya gelerek Sosa ve Burak Yılmaz transferlerini olumlu sonuçlandırması bekleniyor. (Habertürk)

