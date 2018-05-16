Aykut Kocaman'ı kahreden iki maç!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 7-0'lık Karabüksporgalibiyeti sonrasında önce rutin basın toplantısını yaptı, ardından gazetecilerle kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

Geride kalan 33 haftada unutamadığı iki maçın Kayserispor ve Gençlerbirliği olduğunu belirten Kocaman, "Birinde 3-1 olmuş, maç bitmiş. O iki maçta 5 gol attık, 5 gol yedik. İkisini kendi kalemize attık, yediğimiz gollerin ikisinin asistini biz yaptık. İnanılır gibi bir istatistik değil. Ligden düşen Osmanlıspor ve Gençlerbirliği'ne 4 puan verdik" dedi.



BİZ ZATEN HEP ÇİFT FORVETLE OYNADIK



Tecrübeli çalıştırıcı, "Son haftada Fenerbahçe çok şampiyonluk kaybetti, bu kez tersi olur mu?" şeklindeki soruya, "Bizim gönlümüzden geçenler olursa olur tabii ama bekleyeceğiz. Başka bir şey söyleme şansımız yok. Söyleyebileceğimiz bir şey kalmadı" yanıtını verdi. Çift forvet oynatmadığı yönündeki eleştiriler içinse, "Bunlar klişe. Sürekli çift forvet oynadık. Tamamen bir algı operasyonu. Bunlarla uğraşmaktan anlatmaya çalışmaktan yoruldum artık. Cevap vermeye gerek bile yok" yorumunu yaptı.



HAKEM KARARLARINDA STANDART YOK



Ligde hakem standartlarında çok fazla sapma olmasından da şikayet eden Aykut Kocaman şunları söyledi: "Karabükspor maçında Skrtel'e gösterilen sarı kart ucuz. Sezon içerisinde bu hareketin daha sertini yapan oyunculara kart gösterilmedi. Dirar rakibini çekti, o sarı kartın gösterilmesini anlayabilirim. Skrtel'den 5 dakika sonra Fernandao'ya faul yapıldı ama hakem kart göstermedi."



BEKLEYECEĞİZ



Bir basın mensubunun 'Geçmişte şampiyonlukları son haftalarda her zaman kaçıran Fenerbahçe oldu. Bu kez tersi olur mu? Gönlünüzden geçen ne' şeklindeki soruya Kocaman, 'Bizim gönlümüzden geçenle olursa olur tabii ama bekleyeceğiz başka bir şey söyleme şansımız yok. Söyleyebileceğimiz bir şey yok" dedi.



SON 7 SENENİN EN HÜCUMCU TAKIMI



Sezon başından bu yana takımı defansif oynattığı için eleştirilen Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, bitime bir hafta kala 75 golle ligin en çok gol atan takımı durumuna geldi. Sarı-lacivertliler, 2010-2011 sezonunda ise yine Kocaman yönetiminde 84 gol atarak şampiyon olmuştu.