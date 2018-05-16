Kocaman'dan itiraf! "En büyük hatam..."



Fenerbahçe Teknik Direktörü.Aykut Kocaman, geriye dönüp baktığında en büyük pişmanlığının orta sahada Mehmet Topal-Josef de Souza ikilisini bozmak olduğunu söyledi.



Tecrübeli çalıştırıcı, "Bu sezon kişisel olarak belki de en büyük hatam bu oldu. Keşke başka arayışlara girmeseydim, keşke bildiğimden vazgeçmeseydim" açıklamasını yaptı.



Kocaman, Valbuena'da ise gereğinden fazla ısrarcı olduğunu yakın çevresine itiraf ederken, "Mehmet Topal- Josef, Fenerbahçe'nin omurgasıdır. Onlar da zaten yaptıkları işlerle ne denli vazgeçilmez oyuncu olduklarını herkese gösterdiler. Sisteminize sadık oyuncular arıyorsanız, o isimlere en iyi örnek Mehmet Topal'la Josef'tir. Valbuena'nın durumu ise daha karmaşık. Bu tamamıyla onunla ilgili bir mesele" yorumunu yaptı.



Fenerbahçe, sezonun ilk iki haftasında Göztepe ve Trabzonspor'la 2-2 berabere kalırken, orta sahada Topal- Josef ikilisi görev yapıyordu.



Lige girişte kaybedilen 4 puan, Aykut Kocaman'ı kadroda yeni arayışlara itti. Sarı-lacivertli hoca, üçüncü haftadan itibaren Topal'ı kesip, Josef'in yanına Ozan Tufan'ı monte etti. Kocaman, 1-1 biten 11'inci haftadaki Osmanlı maçından sonra yeniden Topal-Josef'e döndü; F.Bahçe, devrenin kalan 6 maçında 5 galibiyet-1 beraberlikle 16 puan topladı.



KARTAL'DAN SONRA İLK



7 maçtır kazanan Sarı Kanarya, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon en uzun galibiyet serisi yakalayan takım konumunda. Sarı-lacivertliler en son 2014-15 sezonunda İsmail Kartal yönetiminde bu başarıyı yakalamıştı.



YİĞİDİN HAKKI YİĞİDE



Aykut Kocaman, sezon boyunca eleştirilmesine rağmen Fenerbahçe'yi 33'üncü hafta itibarıyla ligin en az yenilen (4) takımı yapmayı başardı. Deplasmanda en çok puan toplayan (35) ekip olan Kocaman yönetimindeki Kanarya, 75 golle aynı zamanda Süper Lig'in en çok gol atan takımı konumunda bulunuyor

