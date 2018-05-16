16 Mayıs 2018 Çarşamba2 Ramazan 1439
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Bakan açıkladı: Birileri hayal bile edemiyordu...

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, bakanlıkları arasında, maden ve enerji teknolojisi alanında eğitim tesislerinin yapımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığındaki protokol imza töreninde konuştu.
Bakan açıkladı: Birileri hayal bile edemiyordu...
Bakan açıkladı: Birileri hayal bile edemiyordu... Bakan açıkladı: Birileri hayal bile edemiyordu... Bakan açıkladı: Birileri hayal bile edemiyordu...

 

Maden ve enerji teknolojisi alanında eğitim tesislerinin yapımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığındaki protokol imza töreninde konuşan Bakan Berat Albayrak, "Bugün birilerinin hayal edemediği yatırımları hayata geçirdiysek bu gençlerimizle birlikte oldu"dedi.

Bakan Albayrak imza törenindeki konuşmasından satır başları;

Yetenekli ve zeki gençlerimize devletimiz her türlü imkanı sağladı. Bakanlık olarak bizde bu projede yer alıyoruz. Bizim en büyük zenginliğimiz gençlerimiz.

Geçtiğimiz gün oğluma bahsettim: Dedim ki ona: 2023'ü belki göreceğiz ama 2053 ve 2071'i göremeyeceğiz. O günleri siz başaracaksınız. Bu eğitimin temelleri de 2053 ve 2071'e yatırım.

16 yıldır bu iktidar her adımını gençlerle attı. Bu ülkenin hedeflerinin teminatını gençler olarak gördük.

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