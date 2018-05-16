İbrahim Kalın'dan İsrail'e 827 yıllık mesaj!

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Nakba70 etiketi ile paylaşımlarını tarihi bir mesajla sürdürdü.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Kudüs'te işgalini her gün genişleten İsrail'e, Salâheddîn Eyyûbî''nin bundan 827 yıl önce işgalci haçlı komutanı Richard'a yazdığı mektupla "biz burdayız" mesajı verdi.

Kalın'ın paylaşımı şöyle;

"Sizin işgaliniz geçicidir. Müslümanlar zaafa düştüğü için buraları ele geçirdiniz. Savaşacak gücümüz olduğu müddetçe size burada rahat yok."

Ibrahim Kalin



"Sizin işgaliniz geçicidir. Müslümanlar zaafa düştüğü için buraları ele geçirdiniz. Savaşacak gücümüz olduğu müddetçe size burada rahat yok."



Salâheddîn Eyyûbî'den Richard'a Kudüs mektubu. #Nakba70

1191 yılanda 3. haçlı seferinin başında bulunan İngilizlerin "Aslan yürekli" lakaplı kralı Richard'a yazılan mektup Akka'nın işgali ve Kudüs'ün kuşatması sırasındaı yazılmış bir barış teklifidir.

Tam metni de ,

"Kudüs, sizin için olduğu kadar bizim için de kutsaldır, fakat bizim için daha önemlidir; zira Peygamber Efendimiz mirâc’a buradan yükselmiştir ve ümmet kıyamet gününde burada cem olacaktır… Toprak meselesine gelince, buralar her zaman bizim vatanımız oldu. Sizin işgaliniz ise geçi­cidir. Müslümanlar zaafa düştüğü için buraları ele geçirdiniz. Savaşacak gücümüz olduğu müddetçe size burada rahat yok… Gerçek Haç ise eli­mizde büyük bir ganimettir ve onu ancak İslâm’ın hayrına olacak bir iş için size iade ederiz"dir.

Eyyubîler hanedanının kurucusu ve ilk hükümdarı olan Salâheddîn Eyyû­bî'nin Akka'yı işgal eden ancak Kudüs kuşatmasında başırıya ulaşamayan Richard'a yaptığı barış teklifi kurnazlıkla karşılık bulmuştur.

Ancak İngiliz kralının iki kardeşi birbirine düşürmeye yönelik kurnaz karşı teklifi Selahattin ve kardeşi tarafından fark edilerek boşa çıkartıldı.