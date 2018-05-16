28 Şubat'ta Pamukkale ilçesindeki Adil Demiren-Mustafa Musoğlu İlkokulu'ndaki öğrencilerden bazılarının velileri, okul yönetimine giderek sınıf öğretmeni Ferruh A.'nın çocuklarına elle tacizde bulunduğunu ileri sürüp, şikayetçi oldu. Bunun üzerine okul yönetimi, durumu, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ile Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirdi. Başlatılan soruşturma kapsamında sınıf öğretmeni Ferruh A., polis tarafından gözaltına alındı.
ÖĞRENCİLERİ TACİZDE BULUNDUĞUNU SÖYLEDİ
Tacize uğradığı öne sürülen 9 kız öğrenci, pedagog ve psikolog eşliğinde ifade verdi. Kız öğrencilerin ifadelerinde, öğretmenin kendilerine elle tacizde bulunduğunu söyledikleri öğrenildi. İddiaya göre öğretmen Ferruh A.'nın, parası olup olmadığını kontrol etme bahanesiyle öğrencilerin ceplerine elini sokup, tacizde bulunduğu ileri sürüldü. Polisteki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen sınıf öğretmeni Ferruh A., sevk edildiği adliyede tutuklanıp, Kocabaş D Tipi Cezaevi'ne konuldu.
KENDİNİ YATAĞA ASTI
Ferruh A. bugün, kaldığı koğuşta pijamasıyla kendini yatağa asarak intihar etti. Ferruh A.'nın koğuş arkadaşları tarafından bulunan cesedi, cezaevi savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, Ferruh A.'nın intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.
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O öğretmen intihar etti
28 Şubat'ta Pamukkale ilçesindeki Adil Demiren-Mustafa Musoğlu İlkokulu'ndaki öğrencilerden bazılarının velileri, okul yönetimine giderek sınıf öğretmeni Ferruh A.'nın çocuklarına elle tacizde bulunduğunu ileri sürüp, şikayetçi oldu. Bunun üzerine okul yönetimi, durumu, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ile Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirdi. Başlatılan soruşturma kapsamında sınıf öğretmeni Ferruh A., polis tarafından gözaltına alındı.
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