Erdoğan, Papa ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Franciscus ile görüşmesinde, üç semavi din için önem taşıyan Kudüs'ün statüsünün ihlalinin kabul edilemeyeceğini belirtti.
PAPA: İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ŞART
Görüşmede Papa Franciscus, barış için Kudüs'ün özel statüye sahip olacağı iki devletli bir çözümün şart olduğunu belirtti.
"ULUSLARARASI TOPLUM BM NEZDİNDE GEREKENİ YAPMALI"
Papa, Kudüs'teki gelişmelere ilişkin masumların hedef alınmasının ve insanların hayatlarına kastedilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, uluslararası camianın sorunun çözümü için BM nezdinde gerekeni yapması gerektiğini kaydetti.
Papa Franciscus'un, Ramazan ayının başlaması vesilesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iyi dileklerini de sunduğu kaydedildi.