17 Mayıs 2018 Perşembe2 Ramazan 1439
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ABD'den Kim'in restine cevap!

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ABD'den Kim'in restine cevap!
ABD Başkanı Donald Trump, 12 Haziran'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapılması planlanan görüşmeye ilişkin "Henüz bir şey görmedik, duymadık. Bize bir bildirim de yapılmadı. Neler olacağını göreceğiz" değerlendirmesini yaptı.
ABD'den Kim'in restine cevap! ABD'den Kim'in restine cevap! ABD'den Kim'in restine cevap!

Trump, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Beyaz Saray'daki görüşmesi öncesinde Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trump, ABD ile Güney Kore arasındaki askeri tatbikatı gerekçe gösteren Pyongyang'ın, Seul ile üst düzey görüşmeleri askıya alması ve Trump ile 12 Haziran'da yapılması planlanan görüşmenin de tehlikeye girebileceği uyarısında bulunmasını değerlendirdi.

"BİZE HERHANGİ BİR BİLDİRİM YAPILMADI"

Kendilerine Kuzey Kore'den herhangi bir bildirimde bulunulmadığını vurgulayan Trump, "Henüz bir şey görmedik, duymadık. Bize herhangi bir bildirim de yapılmadı. Neler olacağını göreceğiz." şeklinde konuştu.

Kuzey Kore lideri Kim ile görüşmesinin olup olmayacağına ilişkin ısrarlı sorulara net bir yanıt vermekten kaçınan Trump, "Neler olacağını göreceğiz." yorumunu yapmakla yetindi.

ORTAK TATBİKAT SORUN OLDU 

Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatını "provokasyon" olarak niteleyerek, Güney Kore ile yüksek düzeyli müzakereleri askıya almıştı. 


Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in arasında geçen ay yapılan görüşmenin devamı olan ve yarın sınırdaki Panmunjom ateşkes köyünde yapılması planlanan yüksek düzeyli görüşmelerin askıya alındığı bildirilmişti.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın haberinde de "Güney Kore'de yapılan ve Kuzey Kore'yi hedef alan tatbikat, Panmunjom Deklarasyonu'na karşı çirkince bir meydan okuma ve Kore Yarımadası'ndaki olumlu siyasi gelişmeye yönelik kasıtlı bir askeri provokasyondur." ifadeleri kullanılmıştı.

Kuzey Kore ayrıca 12 Haziran'da Singapur'da Kim ile Trump arasında gerçekleşmesi planlanan zirvenin de iptal edilebileceği uyarısını yapmıştı. 

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