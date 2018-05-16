Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'deki Hakan Atilla davasına ilişkin açıklama geldi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, 'ABD mahkemesi emsali olmayan bir karara imza attı. Hakan Atilla suçsuz olduğu halde 32 ay hapis cezasına mahkum edildi' denildi.
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Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'deki Hakan Atilla davasına ilişkin açıklama geldi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, 'ABD mahkemesi emsali olmayan bir karara imza attı. Hakan Atilla suçsuz olduğu halde 32 ay hapis cezasına mahkum edildi' denildi.