Ertuğrul Sağlam yeniden Süper Lig'de!

Marius Sumudica ile yollarını ayıran Kayserispor, Ertuğrul Sağlam ile anlaşmaya vardı.Tecrübeli teknik adam bugün 18:30'da Kayseri'ye gelerek resmi sözleşmeye imza attı. Sözleşmenin 3 yıllık olduğu açıklandı.

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde, güzel bir ortamda, güzel bir başlangıç için bir araya gelindiğini söyledi.

Rumen teknik adam Marius Sumudica ile yollarını ayırdıklarını hatırlatan Bedir, "En ufak bir sıkıntı yaşamadan, birbirimizi kırmadan, üzmeden yollarımızı ayırmak durumunda kaldık. Bu ayrılığın birkaç sebebi vardı. Sezonun ikinci yarısında Kayserispor'a yakışmayan bir oyun ve skorlar bu sebeplerin en önemlisiydi. Bu kötü gidişin sebeplerini ne biz ne de hoca tespit edip, takımı yukarılara çıkarmadığımız için ayrılık kaçınılmaz oldu." diye konuştu.

Sumudica'yı iyi hatıralarla bugün havalimanında çiçeklerle uğurladıklarını ifade eden Bedir, şunları kaydetti:

"Hoca, buradan iyi hatıralarla ayrıldı. Dün hocadan ayrılma kararı alıp yönetim kurulu ile değerlendirme yaptık. Tabii o süreçte bizi arayıp Kayserispor'la çalışmak isteyen birçok kişi oldu. Bundan son derece mutlu olduk. Ben de gönlümden geçen kişi Ertuğrul hocayı aradım. Daha evvel Türkiye kariyerini, karakterini, kişiliğini yakından bildiğimiz bir arkadaşımız. Kendisini Kayserili gibi hisseden, kulübe 2005-2007 yıllarında emek veren bir hocamızdır. Bana göre yarım kalan bir sevda var. Onun da tamamlanması lazım. Onun için de Ertuğrul hocamız burada. Hocamıza 'hoş geldin' diyorum. Allah utandırmasın. Tabii hocamızla 3 yıllığına anlaştık. Benim görev sürem 3 olduğu için böyle oldu."

- Sağlam: "Yeni bir başarı hikayesinin temelleri atılıyor"

Ertuğrul Sağlam da burada bulunmasına vesile olan Kayseri halkına, Kayserispor taraftarına, kulüp başkanı ve yönetimine teşekkür etti.

Kayserispor'a geldiği için çok mutlu ve gururlu olduğunu belirten Sağlam, "Dün başkanımla konuştuktan sonra bugün öğlen uçağı ile Kayseri'ye geldim. Buraya indiğim zaman kendi şehrime, memleketime gelmenin huzuru kapladı yüreğimi. Sonra başkanla şartlar hakkında çok kısa bir görüşmenin ardından, çok büyük başarılara imza atacağımız bu birlikteliğin temelini de atmış olduk." ifadelerini kullandı.

Uzun yıllar sonra Kayseri'de olmanın heyecanını yaşadığını dile getiren Sağlam, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sayın Başkanımızla bundan sonraki dönemde yapacaklarımızla ilgili önemli, çok güzel şeyler konuştuk. Türk futboluna altın harflerle yazılacak yeni bir başarı hikayesinin temelleri atılıyor burada. Herkes çok istekli ve iyi niyetli, bu birlikteliğin çok güzel başarılarla donatılıp devam edeceğine inanıyorum. Bundan sonraki süreçte Kayserispor'u seven herkesin yardımına ve desteğine ihtiyacımız olacak. İnşallah her iki tarafa da hayırlı olur."

Konuşmaların ardından Ertuğrul Sağlam, kendisini 3 yıllığına Kayserispor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Sezona Evkur Yeni Malatyaspor ile başlayan Ertuğrul Sağlam, 4. haftada görevinden ayrılmış, ocak ayında da İran'ın Traktör Sazi takımının başına geçmişti.

Tecrübeli teknik adam, 2005-2007 yıllarında iki sezon Kayserispor'da görev yapmıştı.