17 Mayıs 2018 Perşembe2 Ramazan 1439
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TSK'dan çok kritik açıklama! Tam 700 metre...

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TSK'dan yapılan açıklamada, Afrin'de icra edilen arama faaliyetleri esnasında, 7 oda, 700 metre kapalı alan ve tünel sistemine sahip, inşası yarım kalan bir kamp alanı tespit edildiğini bildirdi.
TSK'dan çok kritik açıklama! Tam 700 metre...
TSK'dan çok kritik açıklama! Tam 700 metre... TSK'dan çok kritik açıklama! Tam 700 metre... TSK'dan çok kritik açıklama! Tam 700 metre...

TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Afrin/Hacıhasanlı bölgesinde icra edilen arama faaliyetleri esnasında teröristlere ait, 7 oda, 700 metre kapalı alan ve tünel sistemine sahip, inşası yarım kalan bir kamp alanı tespit edilmiştir.

Teröristlerin, bölgede başlatılan harekâtla birlikte kamp alanını terk ettiği anlaşılmıştır. Ayrıca, kampın içinde yer alan betonarme yapının cidar kalınlıklarının uçaklara karşı koruma sağlayacak şekilde yer yer bir metreye ulaştığı da belirlenmiştir. 

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