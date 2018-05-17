17 Mayıs 2018 Perşembe2 Ramazan 1439
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AB'den Trump'a çok sert sözler!

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AB Konseyi Başkanı Tusk, ABD’yle yaşadıkları ticaret krizi yüzünden "Başkan Trump gibi dostlarınız varken düşmana ihtiyacınız yok" dedi.
AB'den Trump'a çok sert sözler!
AB'den Trump'a çok sert sözler! AB'den Trump'a çok sert sözler! AB'den Trump'a çok sert sözler!

ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilip İran'la ticaret yapan ülkeleri yaptırımla tehdit etmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'a Avrupa Birliği'nden (AB) stratejik ortaklık prensiplerine uymadığı eleştirisi geldi.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenecek olan AB liderler zirvesi öncesinde düzenlediği basın toplantısında, "Başkan Trump'ın son kararlarına bakacak olursanız, 'Böyle dostlarınız varken düşmana ihtiyaç yok' diyebilirsiniz" dedi.

Tusk, yine de AB'nin Trump'a teşekkür etmesi gerektiğini ifade ederek, "Onun sayesinde bazı hayalleri bıraktık. Yardım eline ihtiyaç duyduğumuzda en iyi yardım elinin kendi kolumuzun ucundaki el olduğunu görmemizi sağladı" diye konuştu.

'HER SENARYOYA HAZIRLIKLI OLMALIYIZ'

Avrupa'nın transatlantik ilişkileri ayakta tutmak için elinden geleni yapması gerektiğini ifade eden Tusk, "Ama aynı zamanda AB olarak tek başımıza hareket etmemizi gerektirecek senaryolara da hazırlıklı olmalıyız" dedi.

ABD Hazine Bakanlığı, İran ile iş yapan firmalara üç ile altı ay süre tanımış, bu süre zarfında İran ile iş yapmayı kesmeyen firmaların yaptırım kapsamına alınacağını açıklamıştı. ABD yaptırımları, İran'dan yapılan petrol alımlarını da kapsıyor.

İran nükleer anlaşmasının imzacıları arasında bulunan AB ile İngiltere, Fransa ve Almanya, anlaşmanın ABD kararına karşın hayatta kalması için girişimlerini sürdürüyor.

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