İnce'nin gafı sonrası Fox TV'den ağır skandal

Muharrem İnce'nin canlı yayında 'Demirel ve Özal nasıl gittiyse, Erdoğan da öyle gidecek' sözü üzerine FOX Tv hemen ekrana KJ olarak 'Özal nasıl gittiyse Erdoğan da öyle gidecek' yazdı. Bu skandal sosyal medyada da büyük tepki topladı.

Muharrem İnce'yi canlı yayında ağırlayan Fox TV, büyük bir skandala imza attı.

İNCE'NİN GAFI SONRASI FOX TV'DEN SKANDAL KJ!

İnce'nin 'Demirel nasıl gittiyse, Özal nasıl gittiyse, Erdoğan da öyle gidecek' sözünün hemen ardından Fox TV, ekrana 'Özal nasıl gittiyse Erdoğan da öyle gidecek' şeklinde bir KJ yazdı.

ÖZAL'IN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

Bilindiği üzere, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın daha Cumhurbaşkanlığı'nın dördüncü yılında vefat etmesi yıllarca tartışılmış, Özal'ın zehirlendiği ihtimali üzerinde durulmuştu. Bu şüpheli ölüm, bugün de halen esrarını koruyor.

İNCE NASIL BÖYLE BİR ÖRNEK VERİR!

Fox TV'nin skandal KJ'si bir yana, Muharrem İnce'nin, Erdoğan hakkında Turgut Özal örneğine başvurması seyircide şaşkınlığa sebep oldu. Çünkü Turgut Özal'ın cumhurbaşkanlığı seçimle değil, şüpheli bir ölümle son bulmuştu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞIYOR

Muharrem İnce'nin ve Fox TV'nin ortaya koyduğu bu skandala sosyal medyadan büyük tepki geldi.

FOX TV, YOUTUBE'DAKİ CANLI YAYININI DURDURDU

Skandal KJ'ye gelen tepkilerin yoğunlaşması üzerine Fox TV Youtube'daki canlı yayın linkini bir süreliğine askıya aldı.

İşte gelen tepkilerden bazıları: