17 Mayıs 2018 Perşembe2 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:50Güneş 05:38Öğle 13:07İkindi 17:01Akşam 20:23Yatsı 22:03
    • 20°C Adana
    • 16°C Adıyaman
    • 14°C Afyon
    • 5°C Ağrı
    • 16°C Amasya
    • 16°C Ankara
    • 21°C Antalya
    • 17°C Artvin
    • 19°C Aydın
    • 15°C Balıkesir
  • BIST: 102.158 0.61
  • Altın: 183,197 -0.65
  • Dolar: 4,4180 -0.40
  • Euro: 5,2203 -0.82

Erdoğan’ın yer aldığı o kare Washington Post'u rahatsız etti!

»
Amerika'nın en büyük gazetelerinden Washington Post, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Londra'da Türk futbolcular İlkay Gündoğan ve Mesut Özil ile görüşmesini sayfalarına taşıdı.
Erdoğan’ın yer aldığı o kare Washington Post'u rahatsız etti!
Erdoğan’ın yer aldığı o kare Washington Post'u rahatsız etti! Erdoğan’ın yer aldığı o kare Washington Post'u rahatsız etti! Erdoğan’ın yer aldığı o kare Washington Post'u rahatsız etti!

Almanya ile Türkiye'nin EURO2024'e ev sahipliği yapmak için yarış içerisindeyken Londra'da verilen bu görüntünün 'adil' olmadığının vurgulandığı yazıda politik açıdan gergin olan Almanya - Türkiye bağlarının spor açısından da gerildiği ifade edildi.

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel'in konuyla ilgili yaptığı 'Oyuncularımızın Erdoğan'ın Türkiye'deki seçim kampanyası için kendilerini kullandırması tarafımızca iyi karşılanmamıştır' açıklamasından bahseden Washington Post, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in Grindel'e 'Futbola siyaset bulaştırmak korkunç bir hatadır' özetli cevabına ise haberinde yer vermedi.

washington-postu-da-rahatsiz-eden-kare-h1526486241-83bcbc.jpeg

ADAY ŞEHRİMİZ GAZİANTEP'İ KARALADILAR

Aynı haberde Washington Post yazarı, Türkiye'nin EURO2024'e aday olarak gösterdiği 9 şehirden biri olan Gaziantep'in coğrafi konumunun altı çizdi. Gaziantep'in Suriye sınırına 65 kilometre uzaklıkta olduğunun vurgulandığı bölümde ABD ve diğer birçok ülkenin vatandaşlarına Türkiye'nin Güneydoğusuna gitmemelerini tavsiye ettiği anlatıldı.

bu-fotograf-washington-postu-da-rahatsiz-etti-a5cda8.jpeg

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Erdoğan’ın yer aldığı o kare Washington Post'u rahatsız etti!Erdoğan’ın yer aldığı o kare Washington Post'u rahatsız etti!Amerika'nın en büyük gazetelerinden Washington Post, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Londra'da Türk futbolcular İlkay Gündoğan ve Mesut Özil ile görüşmesini sayfalarına taşıdı.
İşgalci İsrail Hamas'a ait askeri noktaları vurduİşgalci İsrail Hamas'a ait askeri noktaları vurduİsrail savaş uçaklarının, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait Gazze'nin kuzey ve batısındaki iki askeri alanı hedef aldığı bildirildi.
İsrailli hükümet sözcüsünden kan donduran Filistin cevabıİsrailli hükümet sözcüsünden kan donduran Filistin cevabıİsrail Hükümet Sözcüsü İrlanda kanalı muhabirinin 'İsrail neden Gazze Şeridi'nde Filistinli protestocuları vurdu' sorusuna kan donduran bir cevap verdi.
Netanyahu’nun oğlundan Türkiye ile ilgili iğrenç paylaşımNetanyahu’nun oğlundan Türkiye ile ilgili iğrenç paylaşımTürkiye'nin Gazze'deki katliama sessiz kalmamasını hazmedemeyen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'dan sonra oğlu Yair Netanyahu'da Türkiye’ye yönelik küstah bir paylaşımda bulundu. Yair Netanyahu paylaşım sonrası Instagram hesabını kapattı.
AB'den Trump'a çok sert sözler!AB'den Trump'a çok sert sözler!AB Konseyi Başkanı Tusk, ABD’yle yaşadıkları ticaret krizi yüzünden "Başkan Trump gibi dostlarınız varken düşmana ihtiyacınız yok" dedi.
ABD'den Kim'in restine cevap!ABD'den Kim'in restine cevap!ABD Başkanı Donald Trump, 12 Haziran'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapılması planlanan görüşmeye ilişkin "Henüz bir şey görmedik, duymadık. Bize bir bildirim de yapılmadı. Neler olacağını göreceğiz" değerlendirmesini yaptı.
  • Arap Birliği'nden 'Kudüs' açıklaması!16 Mayıs 2018 Çarşamba 23:54
  • CNN: Kudüs kararı ABD'yi yalnızlaştırdı16 Mayıs 2018 Çarşamba 17:20
  • Putin emri verdi! 7/24 nöbet tutacaklar16 Mayıs 2018 Çarşamba 15:52
  • Papa katliam için ne dedi!16 Mayıs 2018 Çarşamba 15:11
  • ABD'den sonra bir ülke daha Kudüs'te elçilik açtı!16 Mayıs 2018 Çarşamba 11:30
  • Avustralya: İsrail aşırı güç kullanmaktan kaçınsın16 Mayıs 2018 Çarşamba 11:05
  • Ve Soros böyle kovuldu16 Mayıs 2018 Çarşamba 11:05
  • İsrailli büyükelçiden skandal yorum!16 Mayıs 2018 Çarşamba 11:04
  • BM İnsan Hakları Konseyi Gazze için toplanacak16 Mayıs 2018 Çarşamba 11:03
  • Enver İbrahim serbest bırakıldı!16 Mayıs 2018 Çarşamba 11:03
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri