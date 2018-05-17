17 Mayıs 2018 Perşembe3 Ramazan 1439
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ABD’den bir ilk! 4 ismi yaptırım listesine aldılar

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ABD Hazine Bakanlığının, Hizbulla'’ın Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'a yönelik yaptırımları genişlettiği, aralarında Nasrallah'ın yardımcısı Naim Kasım'ın da bulunduğu 4 Hizbullah yetkilisini ise ilk defa yaptırım listesine aldığı bildirildi.
ABD’den bir ilk! 4 ismi yaptırım listesine aldılar
ABD’den bir ilk! 4 ismi yaptırım listesine aldılar ABD’den bir ilk! 4 ismi yaptırım listesine aldılar ABD’den bir ilk! 4 ismi yaptırım listesine aldılar

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Yabancı Varlıkları Kontrol  Ofisi’nin yaptırım listesini güncellediği, Hüseyin el-Halil, İbrahim Emin El  Seyyid, Naim Kasım, Muhammed Yezbak’ın Hizbullah Finansal Yaptırımları  Düzenlemesinin İkincil Yaptırım Listesine eklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Özel Tanımlı Terörist Listesi'nde" yer alan Hasan  Nasrallah'ın ise ayrıca "Özel Tanımlı Küresel Terörist Listesine" de alındığı  bilgisine yer verildi.

Bu adımla Nasrallah'a yönelik yaptırımlar genişletilmiş oldu.

DEAŞ'IN BATI AFRİKA KOLUNA YAPTIRIM

 Açıklamada, ayrıca ağırlıklı olarak Mali, Nijer ve Burkina Faso’da  aktif olan Büyük Sahra DEAŞ’ı, Büyük Sahel DEAŞ’ı ve İslami Sahel olarak da  bilinen Batı Afrika DEAŞ’ı da yaptırım listesine alındığı ifade edildi.

Büyük Sahra DEAŞ’ı olarak bilinen örgütün elebaşı Adnan Ebu Velid  Sahravi'nin de yaptırım listesine alındığı kaydedildi.

DEAŞ terör örgütünün Batı Afrika’daki kolu olan grupla ilgili bir  açıklama da Dışişleri Bakanlığından yapıldı.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında Büyük Sahra DEAŞ’ı olarak bilinen  örgütün Yabancı Terör Örgütü Listesine alındığı ifade edilirken örgütün lideri  olarak tanınan Adnan Ebu Velid Sahravi’nin de "Özel Tanımlı Küresel Terörist  Listesi’ne" alındığı belirtildi.

Bu yaptırımlar kapsamında ABD ile ilişiği bulunanların bu şahıs ve  grupla ilişki kurmaları yasaklandığı kaydedilen açıklamada örgütün ve elebaşı  Sahravi’nin el-Kaide bağlantılı el Murabitun adlı gruptan ayrıldığını ve 2015  yılında DEAŞ’a biat ettiği bilgisine yer verildi.

Büyük Sahra DEAŞ’ının ağırlıklı olarak Mali ve Nijer’de eylem yaptığı  belirtilen açıklamada örgütün 4 Ekim 2017’de ABD askerlerine Nijer’de kurulan  pusu dahil birçok eylemin sorumluluğunu üstlendiği ifade edildi.

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