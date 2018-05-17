CIA tarihinde bir ilk! Onaylandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın CIA Direktörü adayı gösterdiği 'işkenceci' lakaplı Gina Haspel'in ataması Amerikan Komitesi tarafından onayladı. Gina Haspel böylelikle teşkilat tarihinin ilk kadın direktörü oldu.

Mike Pompeo'nun ABD Senatosundan onay alarak Dışişleri Bakanlığı görevine resmen başlaması üzerine ayrıldığı Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörlüğüne vekaleten Gina Haspel getirilmiş, Trump'ın aday gösterdiği Haspel'in bazı Beyaz Saray yetkililerinin "işkenceci bir isim Senatoda onay alamaz" şeklindeki endişelerini dile getirmesinin ardından adaylıktan geri çekilmek istediği iddia edilmişti.

Ajansların son dakika duyurduğu haberde, Amerika Komitesi Haspel'in CIA adaylığını onayladı.

İŞKENCE GEÇMİŞİNE RAĞMEN ONAYLANDI

ABD Senatosunda 51'e 49 üstünlüğü bulunan Cumhuriyetçilerin fire vermemesi halinde Haspel'in onay almasının beklendiği kaydedilmişti, ajansların son dakika olarak duyurduğu haberde, Senato'nun Haspel'in adaylığını "işkence geçmişine" rağmen onayladıkları açıklandı.

TRUMP DESTEK ÇIKMIŞTI

Haspel'e her zaman destek olan Trump, Twitter hesabından "CIA Direktörü için son derece saygın adayım Gina Haspel'i teröre karşı çok sert diye istemiyorlar, çünkü kendisi Teröristlere karşı çok sert biri. Kazan Gina!" demişti.

SÖZ VERMİŞTİ

Haspel, ABD Senatosu İstihbarat Komitesinde senatörlerin sorularını yanıtlayan Haspel, işkence soruları karşısında da söz vererek, "Şahsi taahhüdümü ortaya koyarak şunu söyleyebilirim ki benim yönetimim altında CIA, bir daha bu tür bir tutuklama ve sorgulama programına dönmeyecektir" şeklinde vaatte bulunmuştu.

TÜRKÇE BİLİYOR

Haspel'in kariyerine ilişkin CIA tarafından paylaşılan bilgilerde, Haspel'in Türkçeye akıcı derecede hakimiyet sağladığı da belirtilirken, Haspel'in 2000 yılında da Ankara'da görev yaptığı belirtiliyor. Türkçeyi burada öğrendiği belirtilen Haspel'in bu sebeple kasıtlı olarak yerleştirildiği belirtiliyor.