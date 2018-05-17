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İşgalci İsrail Hamas'a ait askeri noktaları vurdu

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İşgalci İsrail Hamas'a ait askeri noktaları vurdu
İsrail savaş uçaklarının, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait Gazze'nin kuzey ve batısındaki iki askeri alanı hedef aldığı bildirildi.
İşgalci İsrail Hamas'a ait askeri noktaları vurdu İşgalci İsrail Hamas'a ait askeri noktaları vurdu İşgalci İsrail Hamas'a ait askeri noktaları vurdu

Filistinli güvenlik kaynağından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya beldesinin batısında yer alan Kassam Tugaylarına ait bir askeri alanı 4 roketle vurdu.

Aynı kaynak, İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin batısında Hamas'a ait benzer bir alanı hedef aldığını aktardı. 

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, ilk saldırı sırasında bir Filistinlinin ayağından yaralandığını belirtti. 

İsrail ordusu dün Gazze'nin doğu sınırında Hamas'a ait bazı noktaları bombalamıştı. 

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