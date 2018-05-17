Fatih Terim'den 17 Mayıs paylaşımı

Günün ilk dakikasında paylaşımı yapan Fatih Terim, "Biz 17 Mayıs'ta sadece bir kupa kaldırmadık. Galatasaray ruhunu ve kimliğini futbol tarihine yazdırdık. Yenileri için ise nefesimiz yettiğince çalışıyoruz. Nice kupalara." ifadelerini kullandı.
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Günün ilk dakikasında paylaşımı yapan Fatih Terim, "Biz 17 Mayıs'ta sadece bir kupa kaldırmadık. Galatasaray ruhunu ve kimliğini futbol tarihine yazdırdık. Yenileri için ise nefesimiz yettiğince çalışıyoruz. Nice kupalara." ifadelerini kullandı.