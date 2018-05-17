17 Mayıs 2018 Perşembe2 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:50Güneş 05:38Öğle 13:07İkindi 17:01Akşam 20:23Yatsı 22:03
    • 17°C Adana
    • 15°C Adıyaman
    • 14°C Afyon
    • 7°C Ağrı
    • 18°C Amasya
    • 15°C Ankara
    • 21°C Antalya
    • 16°C Artvin
    • 21°C Aydın
    • 19°C Balıkesir
  • BIST: 102.158 0.61
  • Altın: 183,197 -0.65
  • Dolar: 4,4180 -0.40
  • Euro: 5,2203 -0.82

Fatih Terim'den 17 Mayıs paylaşımı

»
Fatih Terim'den 17 Mayıs paylaşımı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sarı-kırmızılı kulübün finalde Arsenal'i yenerek UEFA Kupası'nı kazanmasının 18'inci yıl dönümünde bir paylaşım yaptı.
Fatih Terim'den 17 Mayıs paylaşımı Fatih Terim'den 17 Mayıs paylaşımı Fatih Terim'den 17 Mayıs paylaşımı

Günün ilk dakikasında paylaşımı yapan Fatih Terim, "Biz 17 Mayıs'ta sadece bir kupa kaldırmadık. Galatasaray ruhunu ve kimliğini futbol tarihine yazdırdık. Yenileri için ise nefesimiz yettiğince çalışıyoruz. Nice kupalara." ifadelerini kullandı.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Fatih Terim'den 17 Mayıs paylaşımıFatih Terim'den 17 Mayıs paylaşımıGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sarı-kırmızılı kulübün finalde Arsenal'i yenerek UEFA Kupası'nı kazanmasının 18'inci yıl dönümünde bir paylaşım yaptı.
Ali Şen: 'Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlarım'Ali Şen: 'Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlarım'Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Ali Şen, Fenerbahçe'nin durumunu ele aldı ve Galatasaray'ı şampiyonluğundan ötürü tebrik etti.
En kritik günde Filistin'i unutmadılar!En kritik günde Filistin'i unutmadılar!Marsilya ile Atletico Madrid arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi finali öncesinde Lyon stadını dolduran Marsilyalı taraftarlar kritik mücadele öncesinde Filistin bayrakları dalgalandırdı.
Ertuğrul Sağlam yeniden Süper Lig'de!Ertuğrul Sağlam yeniden Süper Lig'de!Marius Sumudica ile yollarını ayıran Kayserispor, Ertuğrul Sağlam ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bu akşam Kayseri'ye gelen Sağlam, resmi sözleşmeye imza attı.
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu!UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu!UEFA Avrupa Ligi finalinde Atletico Madrid, Lyon'da oynanan final maçında Marsilya'yı 3-0 yenerek kupayı kazandı.
Kocaman'dan itiraf! "En büyük hatam..."Kocaman'dan itiraf! "En büyük hatam..."Deneyimli çalıştırıcı, bu sezon en büyük hatalarından birinin Topal - Josef ikilisini bozmak olduğunu söyledi. Kocaman, ilk iki maçtan sonra 9 hafta bu futbolcuları aynı anda oynatmamıştı.
  • Cenk Tosun'a şok! Hocası kovuldu16 Mayıs 2018 Çarşamba 14:37
  • Aykut Kocaman'ı kahreden iki maç!16 Mayıs 2018 Çarşamba 14:36
  • Slaven Bilic'in yeni rotası Almanya!16 Mayıs 2018 Çarşamba 14:35
  • Beşiktaş ile Trabzonspor'dan dev takas!16 Mayıs 2018 Çarşamba 14:34
  • Talisca'dan veda sözleri! Sosyal medyadan duyurdu16 Mayıs 2018 Çarşamba 14:34
  • Burak Yılmaz isyan etti! Şok sözler...16 Mayıs 2018 Çarşamba 14:33
  • Finalin adı belli oldu!15 Mayıs 2018 Salı 22:34
  • Göztepe'den Aminu harekatı15 Mayıs 2018 Salı 14:33
  • Bursaspor'a 'Timsah Arena' müjdesi!15 Mayıs 2018 Salı 14:33
  • Beşiktaş'ta Talisca'nın alternatifi belli oldu!15 Mayıs 2018 Salı 12:09
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri