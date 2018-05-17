17 Mayıs 2018 Perşembe3 Ramazan 1439
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Merkel'den İran çıkışı! ABD'ye teslim olmayacak

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Trump'ın İran ile olan nükleer anlaşmadan çekilmesine gösterdiği tepkilere devam eden Merkel, İran'ın Amerika'ya teslim olmayacağını belirtti.
Merkel'den İran çıkışı! ABD'ye teslim olmayacak
Merkel'den İran çıkışı! ABD'ye teslim olmayacak Merkel'den İran çıkışı! ABD'ye teslim olmayacak Merkel'den İran çıkışı! ABD'ye teslim olmayacak

Alman Federal Meclisi'nde milletvekillerine seslenen Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Trump'ı sert bir dille eleştirdi. ABD Başkanı Trump'ın hamlesini yanlış hesapladığını belirten Merkel, "İran ABD'ye teslim olmayacak" şeklinde konuştu.

"İRAN ANLAŞMAYA BAĞLI KALIYOR"

Trump'ın, İran ile yapılan anlaşmanın doğasına uymayan bir tavır takındığını söyleyen Merkel, "Sorun, bir anlaşmayı feshederseniz daha iyisini yapıp yapmayacağınızdır." dedi.

Uluslararası nükleer otoritelerin verilerini aktaran Merkel, "İdeal olmayan hareketlere rağmen İran anlaşmanın taahhütlerine bağlı kalıyor" diyerek konuştu.

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